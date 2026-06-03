Hakan Safi, Robert Lewandowski’yle her konuda anlaştı

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkanlık yarışı kadar transfer gündemi de hareketlendi.

Sarı-lacivertli kulübün başkan adaylarından Hakan Safi’nin, seçim öncesi dünyaca ünlü bazı futbolcularla yaptığı görüşmeleri açıklamaya hazırlandığı iddia edildi. Bu isimlerden birinin de Barcelona forması giyen Polonyalı golcü Robert Lewandowski olduğu öne sürüldü.

15 MİLYON EUROLUK SÖZLEŞME

Safi, 37 yaşındaki futbolcuya yıllık 15 milyon eurodan 2028 yılına kadar geçerli olacak bir sözleşme teklif etti.

Lewandowski’nin bu teklife sıcak baktığı, ancak Şampiyonlar Ligi başarısına bağlı bonus maddelerinin de sözleşmeye eklenmesini istediği aktarıldı.

Haberde, bu talebin ardından taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ve anlaşma noktasına gelindiği iddia edildi.

EN DİKKAT ÇEKEN VAATLERDEN

Lewandowski’nin Hakan Safi’nin teklifini kabul ettiği öne sürülürken, transferin seçim sürecinde Safi’nin en dikkat çeken vaatlerinden biri olabileceği belirtildi.

Fenerbahçe’de başkanlık seçimine kısa süre kala Safi cephesinin yalnızca Lewandowski ile sınırlı kalmayacağı da iddialar arasında.

Mason Greenwood ve Merih Demiral’ın da transfer listesinde yer aldığı, Safi’nin anlaşıldığı belirtilen yıldız isimleri seçim öncesindeki süreçte kademeli olarak açıklamayı planladığı kaydedildi.

Sarı-lacivertli kulüpte seçim atmosferi giderek yoğunlaşırken, transfer vaatleri de kongre öncesi gündemin en önemli başlıklarından biri haline geldi.