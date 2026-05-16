Hakan Safi: "Tarihin en iyi kadrosunu kuracağız"

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, kulüp tarihinin “en değerli ve en iddialı kadrosunu” kuracaklarını söyledi.

Denizci Fenerbahçeliler Derneği’nin Dalyan Club’ta düzenlediği organizasyonda konuşan Safi, camiaya güçlü mesajlar verdi.

"PARADAN İBARET DEĞİL"

Yöneticilik yaptığı dönemde eleştirildiğini belirten Safi, yalnızca maddi gücüyle anılmak istemediğini ifade ederek şunları söyledi:

“Sadece paradan ibaret olduğumu düşünenleri yanıltacağım.

Para harcayacağım doğru ama taraftarın fedakarlığını düşündüğümde bu benim boynumun borcu.

"GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Tarihin en değerli, en iddialı kadrosunu kuracağız. Kimsenin şüphesi olmasın.” Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Safi, birçok oyuncu ve isimle görüşmeler yaptıklarını belirterek, “Stratejimiz hazır. Çok kişiyle görüştük, görüşmeye devam ediyoruz. Kongreye kadar ne kadar ciddi olduğumuzu herkes görecek.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’ye “koşulsuz aday” olduğunu söyleyen Safi, kulübün kimsenin kişisel alanı olmadığını vurgulayarak, “Kimse kahramanlık taslamayacak, Fenerbahçe’nin sahibi gibi davranmayacak. Hepimiz bu kulübün emrinde olacağız” diye konuştu.

"DNA'SINI HATIRLAYACAĞIZ"

Sarı-lacivertli kulübün yeniden kendi değerlerine dönmesi gerektiğini savunan Safi, “Kulübün DNA’sını hatırlamaya ihtiyacımız var. Fenerbahçeli en iyisini ister ve bunu hak eder. Futbol değişiyor, biz yerimizde sayamayız” değerlendirmesinde bulundu.

Parayı doğru harcamanın önemine dikkat çeken Safi, güçlü bir yönetim oluşturacaklarını belirterek, “Her Fenerbahçelinin hayal ettiği kadroyu kuracak oyuncular getireceğiz. Saha içinde de saha dışında da mücadele eden bir yönetim olacağız” dedi.