Hakan Safi: "Tarihin en iyi kadrosunu kuracağız"

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, başkanlık seçimi öncesi çalışmalarını Trakya’da sürdürdü.

Tekirdağ 59 Fenerbahçeliler Derneği tarafından bir restoranda düzenlenen programa katılan Safi, kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan Safi, seçim sürecine kısa süre kala temaslarını yoğunlaştırdıklarını belirterek, göreve gelmeleri halinde sportif başarıyı merkeze alan bir yapılanma hedeflediklerini söyledi.

"İLK SENEMİZDE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Fenerbahçe’nin güçlü bir kadroya ihtiyaç duyduğunu ifade eden Safi, “Tarihin en iyi kadrosunu kuracağız. Amacımız Fenerbahçe’yi ilk senemizde şampiyon yapmak” dedi.

Sarı-lacivertli kulübün yeniden eski gücüne kavuşması gerektiğini dile getiren Safi, Fenerbahçe’nin büyüklüğünün yeniden hatırlanması ve hatırlatılması gerektiğini söyledi.

"BOYNUMUZUN BORCU"

Hakan Safi, “Çocukluğumuzda yaşadığımız Fenerbahçe’yi çocuklarımıza yaşatmak da bizlerin boynunun borcu” ifadelerini kullandı.

Taraftarların kaliteli futbolcuları izlemeyi hak ettiğini belirten Safi, güçlü ve rekabetçi bir takım oluşturmak istediklerini kaydetti. Safi ayrıca stat projesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

STAT ÇALIŞMASI

Stadyum kapasitesini 64 bin 500 kişiye çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Safi, bu konuda gerçekçi davrandıklarını ve projenin kısa sürede tamamlanmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Konuşmasında teşkilatlanmanın önemine de vurgu yapan Safi, Tekirdağlı iş insanı İsmail Köşdere’yi yönetim kurulunda görev almaya davet etti.

KATILIM ÇAĞRISI

Trakya’daki kongre üyelerinin desteğinin kendileri için önemli olduğunu belirten Safi, seçim günü sandığa katılım çağrısında bulundu.

Safi, “Bizler seçimi kazanırsak sizlerin, derneklerin desteğiyle kazanacağız. Trakya’yı temsilen İsmail kardeşime teşekkür ediyorum. Hepinizi sandıklara bekliyorum” diye konuştu.