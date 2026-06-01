Hakan Safi yeniden Conte'yle görüşecek

Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde teknik direktör gündemi hareketlenmeye devam ediyor.

Safi, İtalyan teknik direktör Antonio Conte ile bu hafta içerisinde bir kez daha bir araya gelecek. Görüşmede, deneyimli çalıştırıcıya iki yıllık sözleşme teklif edilmesinin planlandığı belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüpte seçim süreci devam ederken teknik direktör konusunda yürütülen temaslar da kamuoyunun gündeminde yer alıyor.

YENİ GÖRÜŞME YAPILACAK

Conte'nin ismi son dönemde Fenerbahçe ile sık sık anılırken taraflar arasında yeni bir görüşmenin yapılacağı iddiası dikkat çekti.

Teknik direktörlük kariyerine İtalya'da Arezzo'da başlayan Antonio Conte, daha sonra Bari, Atalanta ve Siena'yı çalıştırdı.

Kariyerindeki büyük çıkışını Juventus'ta yakalayan deneyimli teknik adam, İtalya Milli Takımı'nın ardından Chelsea, Inter ve Tottenham'ın başına geçti.

2024 yazında Napoli'nin teknik direktörlüğüne getirilen Conte, ilk sezonunda takımını Serie A şampiyonluğuna taşıyarak kariyerine bir başarı daha ekledi.

Fenerbahçe cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Conte ile gerçekleştirileceği belirtilen görüşmenin seçim sürecinin en dikkat çekici başlıklarından biri olması bekleniyor.