Hakan Safi’den transfer açıklaması

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarından Hakan Safi, İstanbul’da düzenlenen organizasyonda kongre üyeleriyle buluştu.

Tezahüratlar eşliğinde kürsüye çıkan Safi, sarı-lacivertli camianın önemli bir süreçten geçtiğini belirterek birlik mesajı verdi.

Seçim dönemini yalnızca bir yarış olarak görmediğini ifade eden Safi, bu süreci Fenerbahçelilerle daha yakın temas kurma fırsatı olarak değerlendirdiğini söyledi.

"GÜÇLÜ BİR YAPI GEREKİYOR"

Fenerbahçe’nin yeniden her alanda güçlü bir yapıya kavuşması gerektiğini vurgulayan Safi, taraftarın beklentilerinin farkında olduklarını dile getirdi.

Kulübün saha içi organizasyonundan mali yapısına kadar birçok konuda hazırlıklı olduklarını belirten başkan adayı, “Fenerbahçe’nin sorunlarını biliyoruz. Güçlü ve tecrübeli bir yönetim oluşturuyoruz. Bu kulübün yeniden başarılarla anılması için çalışacağız” dedi.

İş hayatındaki tecrübelerini Fenerbahçe için kullanmak istediğini ifade eden Safi, yönetim anlayışında uzman isimlerle birlikte hareket edeceklerini söyledi.

"YENİ DEĞİLİM"

Uzun yıllardır kulübün içinde bulunduğunu hatırlatan Safi, “Fenerbahçe’de yeni değilim. Yıllardır bu camianın bir parçasıyım ve bundan sonra da tüm enerjimi kulüp için kullanacağım” ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarıyla ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulunan Hakan Safi, taraftarı heyecanlandıracak bir kadro kuracaklarını belirtti.

'DÜNYA YILDIZI' VURGUSU

Dünya çapında yıldız oyuncular hedeflediklerini söyleyen Safi, “Fenerbahçe’ye yakışan güçlü bir takım oluşturacağız. Taraftarın sahada görmek istediği mücadeleci ve iddialı kadroyu kuracağız” diye konuştu.

Kulübün yalnızca kısa vadeli başarılar için değil, uzun vadeli projelerle de geleceğe hazırlanması gerektiğini vurgulayan Safi; stat, tesisleşme, altyapı ve kurumsallaşma konularında da kapsamlı çalışmalar planladıklarını söyledi.

"DOĞRU ADIM İÇİN ÇABALIYORUZ"

Teknik direktör ve futbolcu isimleriyle ilgili çıkan haberlere de değinen Safi, futbol yapılanması konusunda çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Fenerbahçe’nin kaybedecek zamanı yok. Şampiyonlar Ligi elemesi öncesi doğru yapılanmayı kurmak için çalışıyoruz. Tüm adımları kulübün menfaatleri doğrultusunda atacağız” değerlendirmesinde bulundu.