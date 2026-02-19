Hakan Taşıyan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

İki hafta önce hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan, yoğun bakımdan çıktıktan sonra sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaptı.

Taşıyan, geçtiğimiz haftalarda kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Yoğun bakım sürecini atlatan ve normal odaya alınan 52 yaşındaki Taşıyan, "Kısmet olursa birkaç güne kadar taburcu olacağım" ifadelerini kullandı.

Taşıyan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Güzel insanlar merhaba. İyiyim çok şükür, bir sıkıntım yok. Kısmet olursa birkaç güne kadar taburcu olacağım. Allah'ım hepimize iyilik, sağlık verir inşallah.

Hayırlı Ramazanlar diliyorum; sağlıklı, bereketli, huzurlu inşallah. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Saygılarımla."