Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme

Arabesk müziğin ünlü sanatçısı Hakan Taşıyan, iki haftadır hastanede tedavi görüyor.

Enfeksiyon riski dolayısıyla doktor gözetiminde yoğun bakımda tedavi gören Taşıyan, sağlık durumunun iyiye gitmesiyle yoğun bakımdan çıkarıldı.

Günaydın'ın haberine göre; normal odada tedavisi devam eden ünlü sanatçı, "Sevenlerimin duası ile Allah'a şükürler olsun sağlığım iyi durumda" diyerek mesaj gönderdi.

Hakan Taşıyan'ın abisi Fikret Taşıyan, kardeşinin son sağlık durumunu, "Hakan iyiye gidiyor, keyfi yerine geliyor, yakında taburcu olmayı bekliyoruz" ifadeleriyle anlatmıştı.