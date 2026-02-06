Hakan Taşıyan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavisi süren şarkıcı Hakan Taşıyan’ın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Taşıyan'ın kısa sürede taburcu olacağı kaydedildi.

Yaklaşık 10 gündür hastanede tedavi gören Taşıyan’ın ilk olarak kalp krizi şüphesiyle hastaneye başvurduğu öğrenildi.

Ancak yapılan incelemelerde rahatsızlığın kalpten ziyade, daha önce geçirdiği böbrek nakli sonrasında böbreğin hareketlerinden kaynaklandığı belirlendi. Bunun üzerine sanatçı, naklin gerçekleştirildiği hastanede kendi doktorlarının gözetimine alındı.

Hakan Taşıyan'ın ağabeyi Fikret Taşıyan, kardeşinin sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini belirterek, yoğun ziyaret taleplerine rağmen enfeksiyon riskine karşı görüşmelere izin verilmediğini söyledi.

Fikret Taşıyan, sanatçının moralinin yüksek olduğunu ve sevenlerinden gelen destek mesajlarının kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.