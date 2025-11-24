Hakan Tosun anısına sergi düzenlenecek

Haber Merkezi

İzmir Alsancak Mimarlık Merkezi’nde 26 Kasım’da saat 18.00’de öldürülen gazeteci Hakan Tosun’un anısına "Hayat Var: Hakan Tosun Fotoğraf Sergisi" adlı sergi düzenlenecek. Sergi, Hakan Tosun’un Ailesi ve Dostları tarafından düzenlenecek.

Yayınlanan sergiye çağrı metninde şu ifadeler yer aldı:

"Hakan Tosun, ekoloji mücadelesinin, hak mücadelelerinin izleğini tutan, hafızası olan bir gazeteciydi. Validebağ’da, Akbelen’de, Bergama’da, Kültürpark’ta, Çeşme’de kamerasıyla hep onu görürdünüz. Hakan’ı kimler, neden öldürdü hala bilmiyoruz. Şu an yürüyen soruşturmaya karşı da ciddi şüphelerimiz var. Ama Hakan’ın ailesi ve dostları katillerin peşinde. Bu ülkenin onurlu gazetecileri, avukatları, insan hakları savunucuları, ekoloji mücadelecileri bu davayı sonuna kadar takip etmekte kararlılar. Ailesi ve dostları olarak Hakan’ımızı anacağız. Hakan Tosun’u kimler, neden öldürdü? Bu soruyu sormak, Hakan’ın yarattığı güzellikleri anmak, Hakan’a şarkılar, şiirler söylemek için bir araya geliyoruz. Gelin dostlar birlikte olalım."