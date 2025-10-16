Hakan Tosun cinayeti: Emniyet iki başmüfettiş görevlendirdi

okak ortasında dövülerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun cinayeti soruşturmasında Emniyet Genel Müdürlüğü, iki polis başmüfettişinin görevlendirildiğini açıkladı.

Gazeteci, belgeselci, aktivist Hakan Tosun, Esenyurt’ta cumartesi akşamı fiziksel saldırıya uğradı. Kendisinden uzun süre haber alınamayan Tosun’un Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldığı ortaya çıktı. Burada yoğun bakıma alınan Tosun, hayatını kaybetti. Tosun bugün Nurtepe Cemevi'nde yapılan cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Tosun'un öldürülmesi hakkındaki soruşturma sürerken Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

İKİ POLİS BAŞ MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Olay hakkında açıklama yayımlayan Emniyet Genel Müdürlüğü, "İstanbul ilinde Gazeteci Hakan TOSUN'a yönelik meydana gelen saldırı olayıyla ilgili olarak olayın tüm yönleriyle araştırılması için iki Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.