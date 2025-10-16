Hakan Tosun cinayeti: Kamera kayıtlarını alanlar serbest bırakıldı

Gazeteci Hakan Tosun’un öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, olayla bağlantılı kamera kayıt cihazını verdiği öne sürülen iş yeri sahibi ile birlikte 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazeteci Hakan Tosun, 11 Ekim'de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evine yürüdüğü sırada A.M.(18) ve A.Ş.(24) tarafından darbedildi. Tosun, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 2 gün yoğun bakımda tedavisi süren Tosun, hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Tosun'un darp edildiği sırada kayıtta olan güvenlik kamerası görüntülerinin şüphelilerin ailesine verdiği öne sürülen iş yeri sahibi Y.S.'ye ait kamera kayıt cihazını verdiği öne sürülen O.M. ve C.M. polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekiplerin çalışmasıyla alınan kayıt cihazı, incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

ADLİ KONTROL ŞARTI UYGULANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Y.S., O.M. ve C.M., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.