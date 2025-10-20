Hakan Tosun cinayeti: Saldırganları taşıyan kişi tanık olarak dinlenip serbest bırakılmış!

İstanbul Esenyurt’ta saldırıya uğrayarak katledilen Gazeteci Hakan Tosun’un öldürülmesine yönelik tepkiler sürerken, cinayete ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı.

Halk TV muhabiri Umut Taştan’ın aktardığına göre; saldırganı olay yerine taşıyan motosiklet sürücüsü Yusuf Ö.’nün “tanık” sıfatıyla ifade verip serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Gazeteci, belgeselci, aktivist Hakan Tosun, Esenyurt’ta 10 Ekim'de ailesinin evine gittiği sırada saldırıya uğradı.

Kendisinden uzun süre haber alınamayan Tosun’un Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldığı ortaya çıktı.

Burada yoğun bakıma alınan Tosun, yaşamını yitirdi. Tosun'un öldürülmesine ilişkin birçok soru işareti gündeme geldi.

'TANIK' OLARAK İFADE VERMİŞ

Olayla ilgili 2 saldırgan tutuklanırken geçtiğimiz günlerde olayla ilgili motosiklet kullanıcısı 3. kişinin de görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Saldırganı taşıyan 3. kişi Yusuf Ö.'nün ifadesi tanık olarak alındığı ortaya çıktı. Yusuf Ö.'nün ifadesinde saldırganı taşıdığını kabul ettiği belirtilirken ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

***

NE OLMUŞTU?

11 Ekim'den beri kendisinden haber alınamayan gazeteci Hakan Tosun'un ailesinin, yaşam savunucularının ve gazetecilerin uğraşları sonucu Esenyurt'ta uğradığı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenilmişti.

Tosun’un, üzerinden kimlik çıkmadığı için bilinci kapalı şekilde hastaneye getirildiği ancak kaydı bulunmadığı için ailesine ulaşılamadığı belirtildi. Darp edilmekten ağır yaralı ve cüzdanı da çalınmış bir halde yol kenarında bulunan gazeteci ve aktivist Hakan Tosun'un 13 Ekim Pazartesi günü beyin ölümü gerçekleşmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Tosun'un ölümüne ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Gözaltına alınan 18 ve 24 yaşlarındaki iki kişi daha sonra tutuklanmıştı.

Tosun'un avukatı Onur Cingil ise olay yerine gidip mahalle sakinleri ve esnafla görüşen gazeteci Umut Taştan'ın da fail yakınları tarafından tehdit edildiğini duyurmuştu.