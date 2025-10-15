Hakan Tosun cinayetinde gözaltına alınan dükkan sahibi serbest bırakıldı

Gazeteci Hakan Tosun cinayetinde bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Dün (14 Ekim Salı) akşam saatlerinde gözaltına alınan, cinayete ilişkin görüntüleri şüphelilerin ailesine verdiği öne sürülen dükkan sahibi bugün serbest bırakıldı.

Halktv.com.tr'nin aktardığına göre dükkan sahibinin dün (14 Ekim Salı) gece saat 23.00 sıralarında evinde polis tarafından gözaltına alındı.

Dükkan sahibi ilk olarak Kıraç Polis Merkezi'ne gece saat 02.00 civarında Mevlana Mahallesi Polis Merkezi'ne götürüldü.

Dükkan sahibinin sabah saat 10.00'da Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldüğü belirtildi.

Dükkan sahibi daha sonra serbest bırakıldı.

Sokak ortasında dövülerek öldürülen Tosun’a saldıranların ailesinin, kamera kayıtlarına el koyduğu iddia edilmişti.

Olayı en net gören bir esnafın güvenlik kamerası ve kayıt cihazının, tutuklanan sanıklardan birinin ailesi tarafından “bize lazım” denilerek alındığı öne sürülmüştü.

NE OLMUŞTU?

10 Ekim'den beri kendisinden haber alınamayan gazeteci Hakan Tosun'un; ailesinin, yaşam savunucularının ve gazetecilerin uğraşları sonucu Esenyurt'ta uğradığı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenilmişti.

Tosun’un, üzerinden kimlik çıkmadığı için bilinci kapalı şekilde hastaneye getirildiği ancak kaydı bulunmadığı için ailesine ulaşılamadığı belirtildi.

Darp edilmekten ağır yaralı ve cüzdanı da çalınmış bir halde yol kenarında bulunan gazeteci ve aktivist Hakan Tosun'un 13 Ekim Pazartesi günü beyin ölümü gerçekleşmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Tosun'un ölümüne ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Gözaltına alınan 18 ve 24 yaşlarındaki iki kişi daha sonra tutuklanmıştı.

Tosun'un avukatı Onur Cingil ise olay yerine gidip mahalle sakinleri ve esnafla görüşen gazeteci Umut Taştan'ın da fail yakınları tarafından tehdit edildiğini duyurmuştu.