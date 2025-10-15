Hakan Tosun cinayetinde ihbar telefonu: “Arabadan inenler dövdü”

Belgeselci ve kent-çevre aktivisti Hakan Tosun’un 10 Ekim akşamı Esenyurt’ta ailesini ziyarete giderken uğradığı saldırıyla ilgili yeni bir iddia ortaya çıktı.

Tosun'un avukatı Onur Cingil, Tosun’un kardeşine “Arabadan inen kişilerin saldırdığı” yönünde bir ihbar geldiğini söyledi.

Kısa Dalga'dan Canan Coşkun'un haberine göre Cingil, Hakan Tosun'un hastaneye kaldırılmış olduğunun kamuoyuna yansımasından sonra kardeşinin tanımadığı bir numaradan arandığını söyledi.

Arayan kişinin, Tosun’un bir arabadan inen kişiler tarafından saldırıya uğradığını aktardı.

Tosun'un saldırıya uğradığı anlara dair paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde de bir aracın sokağa gelip bir süre durduğu, ardından görüntünün atlayarak aracın uzaklaştığı ana geçtiği görülüyor.

Görüntülerde aracın beklediği sırada ne yaşandığına dair kısım bulunmuyor.

"ŞÜPHELİLERİN ALDIĞI GÖRÜNTÜLER DOSYADA YOK"

Avukat Onur Cingil, güvenlik kamera kayıtlarının şüpheli yakınları tarafından alındığı iddiasından sonra delillerin güvenliğiyle ilgili endişeli olduğunu söyledi. Avukat Hakan Bozyurt da dosyadaki güvenlik kamera kayıtlarını incelediklerini, Tosun'un bırakıldığı yeri en yakından gören ve şüpheli yakınlarının aldığı görüntülerin dosyada olmadığını söyledi.

Öte yandan, sosyal medyada servis edilen güvenlik kamerası görüntülerinde Hakan Tosun’un bir sırt çantası taşıdığı görülüyordu. Tosun’un üzerindeki kıyafetler ve çantasının emniyette olup olmadığı da bilinmiyor.