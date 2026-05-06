Hakan Tosun cinayetinde ilk duruşma bugün

Gazeteci ve yaşam hakları savunucusu Hakan Tosun’un ölümüne neden olan saldırıya ilişkin davanın ilk duruşması bugün saat 14.00’te Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Dava öncesi açıklama yapan Tosun’un avukatları, duruşmanın yapılacağı salonun yetersizliğine dikkat çekti.

Avukatlar tarafından yapılan açıklamada, davanın yalnızca bir ceza yargılaması olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, “Bu dava, yaşam hakkı, ifade özgürlüğü ve çevre hakkı kesişiminde yer alan, toplumsal yönü ağır basan bir yargılamadır. Bu yoğun katılım beklentisi karşısında mevcut otuz kişilik duruşma salonunun fiziki kapasitesinin yetersiz kalacağı tartışmasızdır" denildi.

Salon değişikliği talebinin karşılanmadığına dikkat çekilen açıklamada, “Duruşmaların aleniyeti, adil yargılanma hakkının ayrılmaz bir parçasıdır. Fiziki yetersizlikler nedeniyle duruşmaya erişimin sınırlanması, aleniyet ilkesinin ihlali anlamına geleceği gibi; savunma hakkını da zedeleyecektir" denildi.

Açıklamada, sınırlı fiziki koşullarda yürütülecek yargılamanın düzen ve güvenlik açısından da riskler barındırdığı bu nedenle daha geniş ve uygun bir salonda yapılması çağrısı yinelendi.