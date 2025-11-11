Hakan Tosun cinayetinde sorular yanıtsız kaldı: Ablası Öznur Tosun'dan yargı sürecine tepki
Dövülerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun’un ablası Öznur Tosun, dövülerek öldürülen kardeşinin dosyasındaki belirsizliklere tepki göstererek, "10 Ekim’de ne oldu? Hakan’ı neden öldürdünüz?" diye sordu.
İstanbul Esenyurt’ta dövülerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun'un ablası Öznur Tosun, yargılama sürecine tepki gösterdi.
"Hakan Tosun'u neden öldürdünüz?" diye sorduklarını belirten Öznur Tosun, "10 Ekim günü Hakan Tosun'a ne oldu diye sorduk. 11 Ekim'de Hakan Tosun'un hastanede olduğunu öğrendik. 10 Ekim gecesi öldü riskiyle dövülerek darp edilerek hastaneye kaldırıldığını gördük hep beraber. Şimdi de Hakan Tosun'u neden öldürdünüz diye soruyoruz. Bunların hiçbirisinin cevabını alamıyoruz" dedi.
Bu soruların yanıtsız kalmasının sebebinin yargının kayıtsız kaldığının göstergesi olduğunu söyleyen Tosun, "Sokaklardaki çetelerin soğukkanlılıkla insan öldürmeye teşebbüs edip ve öldürüp sonradan arkalarını dönüp gitmeleri burada bizi soru işareti bırakıyor. Ne kadar güvendeyiz. Ne kadar güvenli sokaklarımız. Bundan sonraki Hakan Tosun gibi birilerinin öldürmeyeceğinin ne kadar eminiz. Bu suskunluk hepimizi yakacak. Evimizi yakacak, sokakları yakacak, adalet sistemini yakacak. Ve bunlar bununla birlikte daha da güçlenecekler. Bunları yapmaya devam edecekler" ifadelerini kaydetti.
"EN AĞIR CEZALARINI ALMALARI GEREKİYOR"
Tosun, açıklamasına şöyle devam etti:
"Hakan Tosun dosyasında ismi geçen herkesin yargılanmasını istiyoruz. En ağır cezalarını almaları gerekiyor ki bundan sonraki süreçte insanlar sokakta ölmesin. İnsanlar birilerinin kaderi bir birilerinin kaderi birilerinin kaderine teslim olmasın. Bunun için çabalıyoruz, bunun için mücadele ediyoruz. Ve sonuna kadar da devam edeceğiz. Hakan Tosun'u neden öldürdünüz soruyorum. Bir kız kardeş olarak soruyorum. Bir vatandaş olarak soruyorum. Bir can olarak, insan olarak soruyorum. İnsan olarak bu duygulara sahip olan herkese bu soruyu sormaya davet ediyorum. Hakan Tosun'u neden öldürdünüz. Bu ülkede yargı nerede. Adalet sistemi nerede. Neden biz bunu acımızı bile yaşama fırsatı bulmadan bunun mücadelesini vermek zorunda kalıyoruz. Kime güvenmeliyiz bu ülkede. Bunların soruların cevabını istiyorum. Ve hep beraber soralım. Hakan Tosun öldü, başka canlar ölmesin."