Hakan Tosun cinayetinde sorular yanıtsız kaldı: Ablası Öznur Tosun'dan yargı sürecine tepki

İstanbul Esenyurt’ta dövülerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun'un ablası Öznur Tosun, yargılama sürecine tepki gösterdi.

"Hakan Tosun'u neden öldürdünüz?" diye sorduklarını belirten Öznur Tosun, "10 Ekim günü Hakan Tosun'a ne oldu diye sorduk. 11 Ekim'de Hakan Tosun'un hastanede olduğunu öğrendik. 10 Ekim gecesi öldü riskiyle dövülerek darp edilerek hastaneye kaldırıldığını gördük hep beraber. Şimdi de Hakan Tosun'u neden öldürdünüz diye soruyoruz. Bunların hiçbirisinin cevabını alamıyoruz" dedi.

Bu soruların yanıtsız kalmasının sebebinin yargının kayıtsız kaldığının göstergesi olduğunu söyleyen Tosun, "Sokaklardaki çetelerin soğukkanlılıkla insan öldürmeye teşebbüs edip ve öldürüp sonradan arkalarını dönüp gitmeleri burada bizi soru işareti bırakıyor. Ne kadar güvendeyiz. Ne kadar güvenli sokaklarımız. Bundan sonraki Hakan Tosun gibi birilerinin öldürmeyeceğinin ne kadar eminiz. Bu suskunluk hepimizi yakacak. Evimizi yakacak, sokakları yakacak, adalet sistemini yakacak. Ve bunlar bununla birlikte daha da güçlenecekler. Bunları yapmaya devam edecekler" ifadelerini kaydetti.

"EN AĞIR CEZALARINI ALMALARI GEREKİYOR"

Tosun, açıklamasına şöyle devam etti: