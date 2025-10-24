Hakan Tosun cinayetine ait görüntüler ortaya çıktı: Tanık olarak dinlenen kişi saldırıda yer almış

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde evine giderken sokak ortasında ödlürülen gazeteci Hakan Tosun cinayetine ilişkin savcılığın elindeki görüntülerin tamamı ortaya çıktı.

Gazeteci Canan Coşkun’un Kısa Dalga’da yayınlanan haberine göre, Tosun’un avukatları olayla ilgili bir basın açıklaması düzenledi.

Açıklamada, Tosun’un avukatı Hakan Bozyurt, savcılık soruşturmasında yer alan güvenlik kamerası kayıtlarının özetlendiği 11 dakikalık bir videoyu basın mensuplarına izletti.

11 dakikalık görüntülerde Hakan Tosun'un iki kez saldırıya uğradığı görülürken, olayda tanık olarak dinlenip salıverilen motosikletli Yusuf Ö.'nün her iki saldırıda da yer aldığı görüldü.

Avukat Bozyurt’un kronolojik olarak anlattığı görüntüler şu şekilde:

22:20 - Cevizlibağ Metrobüs istasyonunda Esenyurt’a doğru gelen metrobüse biniyor.

23:19:09 - Güzelyurt Metrobüs istasyonunda iniyor ve eve doğru yürümeye başlıyor.

23:32 - Hakan Tosun yürümeye devam ederken görülüyor.

23:35 - Sokağın başında oturuyor. Yaklaşık yarım saat burada.

00:17 - BMW marka siyah bir araç Hakan Tosun’un olduğu sokağın başında park ediyor.

00:22 - Hakan Tosun oturmaya devam ederken 18 yaşındaki şüpheli geliyor. O sırada sokakta birçok insan var, gelip geçiyorlar. Yoldan peşi sıra araçlar geçiyor.

00:22:56 - 18 yaşındaki şüpheli Hakan Tosun’u darp etmeye başlıyor. Kafa bölgesini hedef alıyor. Hakan Tosun kendini toparlamaya çalıştığı anda gelip bir kere daha vuruyor. Hakan Tosun darbedilirken Megane marka bir araç geliyor ve olanları izliyor. O sırada iki kişi daha geliyor. BMW marka siyah araç sokağın başında park halinde. Daha sonra Hakan Tosun’un oturduğu yerden BMW marka aracın olduğu yöne doğru üç kişi gelirken görülüyor. İkisi BMW araca, biri motosiklete biniyor. Avukat Bozyurt’un tanık anlatımlarına dayandığına göre, Hakan Tosun bu kişilere karşı “Bana bulaşmayın, uzaklaşın” diyordu.

00:26:46 - Hakan Tosun’un sendeleyerek ayağa kalktığı ve yürüdüğü görülüyor. Bir motosikletli kurye yanından geçip gidiyor.

00:26:53 - Hakan Tosun’a saldıran gruptaki motosiklet tekrar görüntüye giriyor.

00:28’den itibaren - Hakan Tosun yürümeye devam ediyor. Motosiklet yine karede. Bu defa iki kişiler. Önce arkadaki iniyor ve Hakan Tosun’un başını hedef alarak vuruyor. Siyah BMW yine geliyor. Arabadan inen kişi de Hakan Tosun’un başına gidiyor ve vuruyor. Sonra iki kişi motosikletle, bir kişi BMW marka arabayla olay yerinden uzaklaşıyorlar. Onların gidişiyle çevredeki insanlar Tosun’un başına geliyorlar. Başındaki bekleyiş sürerken motosikletteki iki saldırgan geri dönüyor. Arkadaki iniyor, motosiklet devam ediyor. Cadde o kadar hareketli ki bir ara TIR bile geçiyor. Daha sonra motosikletten inen saldırgan olay yerinden yürüyerek uzaklaşıyor. Hakan Tosun’un yattığı kaldırımın yanındaki araba olduğu yerden çıkıyor. Bir süre sonra başka bir araba gelip o boşluğa park ediyor. Aracın sürücüsü kaldırımda Hakan Tosun’u görüyor ama hiçbir şey yapmadan yürüyerek uzaklaşıyor.

00:41 - Ambulans geliyor. 4-5 dakika sonra polis geliyor. Yaklaşık 15-20 dakika Hakan Tosun’u ambulansa kaldırıp ilk müdahaleyi yapıyorlar ama raporlara göre daha oradayken entübe halde. Ambulans saat 01:00’e doğru hareket ediyor. 01:20’de Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ne sevk edildiği yazıyor.