Hakan Tosun'un avukatı Onur Cingil, gazeteci Umut Taştan'ın tehdit edildiğini açıkladı

Sokak ortasında darp edilerek katledilen gazeteci Hakan Tosun'un avukatı Onur Cingil, olay yerine gidip mahalle sakinleri ve esnafla görüşen gazeteci Umut Taştan'ın da fail yakınları tarafından tehdit edildiğini açıkladı.

11 Ekim Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bir sokakta bir grup tarafından darp edilen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Gazeteci Hakan Tosun'un ölümü hâlâ aydınlatılmadı. Kamuoyunda cinayete tepkiler sürerken Tosun'un avukatı Onur Cingil'den önemli bir açıklama geldi.

Cingil, Tosun'un öldürüldüğü yere giderek bölgede haber yapan HalkTV Muhabiri Umut Taştan'ın fail yakınları tarafından tehdit edildiğini açıkladı.

Medya Blok'a konuşan Cingil, "Biz savcılıktan, emniyetten bu görüntülerin alınıp alınmadığı, birileri tarafından alındıysa bu kişilerle ilgili bir gözaltı ve soruşturma süreci açılıp açılmadığını ısrarla soruyoruz. Bu konu ortaya çıktığından beri suspus bir hal var. Ayrıyeten bu haberi yapan arkadaşımızın da tehdit edildiğini öğrendik. Bölgede rahatsız edildiğini, tehdit edildiğini, hatta bizzat faillerin yakınları tarafından... Bize gelen duyumlar arasında" dedi.

UMUT TAŞTAN, KAMERA KAYITLARININ FAİL YAKINLARI TARAFINDAN ALINDIĞINI HABERLEŞTİRMİŞTİ

Tosun cinayetinin ardından, cinayet mahaline giden HalkTV Muhabiri Umut Taştan, bir esnafla yaptığı görüşmeyi şöyle aktarmıştı: "Bize aktardığı şu; sabah saatlerinde iki kere polis geldi. Görüntüleri burada inceledi. Cihazları almadı. Daha sonra saldırganların ailesi, tutuklanan isimlerden birinin ailesi buraya geliyor, senin kameran bize lazım diyor ve o cihazı alıp gidiyor. Bu çevreden bilinen, tanınan bir aile, elektrik işi yapıyorlar. 'Polis bir daha gelip sorarsa sen görüntülerin bizde olduğunu söylersin' diyorlar. Dükkan sahibi daha sonra cihazı almak için o elektrikçi dükkanına gidiyor. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin babası orada. 'Bir tokat atmış. Bu yüzden benim çocuğumu aldılar. Biz de kendimizi aklamaya çalışıyoruz' diyor. Ve şunu daha önce husumetleri olduğunu, failin bu yüzden Hakan'a vurduğunu söylemiş."