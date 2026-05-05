Hakan Tosun'un avukatları: Küçük bir salonda yapılacak duruşma etkin katılımı engelleyecek, savunma hakkını zedeleyecektir

Esenyurt’ta 10 Ekim gecesi sokak ortasında dövülerek öldürülen gazeteci ve aktivist Hakan Tosun’la ilgili davanın görülmesine yarın Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. Duruşma öncesi yazılı bir açıklama yapan Hakan Tosun'un avukatları, 31 Mart'ta fiziki yeterliliğe sahip bir duruşma salonu tahsis edilmesine yönelik talepte bulunduklarını ancak bugüne dek bu talebin karşılanmadığını belirtti. Açıklamada, "Fiziki yetersizlikler nedeniyle duruşmaya erişimin sınırlanması, aleniyet ilkesinin ihlali anlamına geleceği gibi; taraf vekillerinin duruşmaya etkin katılımını engelleyerek savunma hakkını da zedeleyecektir. Bununla birlikte, sınırlı ve yetersiz bir fiziksel ortamda yürütülecek yargılamanın düzen ve güvenlik açısından da ciddi riskler barındıracağı açıktır" denildi.

Hakan Tosun'un avukatları tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Gazeteci ve yaşam savunucusu Hakan Tosun’un yaşamını yitirmesine neden olan saldırıya ilişkin davanın ilk duruşması yarın görülecektir. Hakan Tosun’un yalnızca bir gazeteci değil, aynı zamanda çevre hakkını ve yaşam alanlarını savunan bir mücadelenin parçası olduğu gözetildiğinde; söz konusu yargılamanın sıradan bir ceza yargılaması olarak değerlendirilemeyeceği açıktır. Bu dava, yaşam hakkı, ifade özgürlüğü ve çevre hakkı kesişiminde yer alan ve kamuoyunun yakından takip ettiği, toplumsal yönü ağır basan bir yargılama niteliği taşımaktadır.

"HAKAN TOSUN’UN AVUKATLARI OLARAK, 31.03.2026 TARİHLİ FİZİKİ YETERLİLİĞE SAHİP BİR DURUŞMA SALONU TAHSİS EDİLMESİNE YÖNELİK TALEBİMİZ BUGÜNE DEK KARŞILANMAMIŞTIR"

Dosya kapsamındaki bulgular, olayın niteliği ve hukuki vasfına ilişkin tartışmalar, davaya yönelik toplumsal ilgiyi ve hassasiyeti artırmış; bu doğrultuda çok sayıda avukatın, milletvekilinin, baro temsilcisinin, gazetecinin, sivil toplum örgütü temsilcisinin ve Hakan’ın arkadaşlarının duruşmayı yerinde takip edeceği anlaşılmıştır. Bu yoğun katılım beklentisi karşısında mevcut otuz kişilik duruşma salonunun fiziki kapasitesinin yetersiz kalacağı tartışmasızdır. Hakan Tosun’un avukatları olarak, 31.03.2026 tarihli fiziki yeterliliğe sahip bir duruşma salonu tahsis edilmesine yönelik talebimiz bugüne dek karşılanmamıştır.

Duruşmaların aleniyeti, adil yargılanma hakkının ayrılmaz bir parçasıdır. Anayasa’nın 36. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesi ile güvence altına alınan bu ilkenin yalnızca teorik olarak değil, fiilen de sağlanması gerekmektedir. Fiziki yetersizlikler nedeniyle duruşmaya erişimin sınırlanması, aleniyet ilkesinin ihlali anlamına geleceği gibi; taraf vekillerinin duruşmaya etkin katılımını engelleyerek savunma hakkını da zedeleyecektir. Bununla birlikte, sınırlı ve yetersiz bir fiziksel ortamda yürütülecek yargılamanın düzen ve güvenlik açısından da ciddi riskler barındıracağı açıktır.

Bu nedenlerle, yargılamanın sağlıklı, düzenli ve hukuka uygun şekilde yürütülebilmesi; aleniyet ilkesinin ve adil yargılanma hakkının somut olarak güvence altına alınabilmesi amacıyla, duruşmanın yeterli kapasiteye sahip ve uygun fiziki koşulları haiz bir salonda gerçekleştirilmesinin zorunlu olduğu hususunu davanın selameti için kamuoyu önünde yetkili mercilere yeniden hatırlatırız"