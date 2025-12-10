Hakan Ural Neden Yok? Hakan Ural'dan 'Neler Oluyor Hayatta' Programı Hakkında Açıklama

Kanal D ekranlarında uzun süredir sabah kuşağının sevilen programlarından biri olan Neler Oluyor Hayatta, bu hafta beklenmedik bir gelişmeyle gündeme geldi. Programın sunucularından Hakan Ural'ın yayınlarda yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti ve sosyal medyada “Hakan Ural neden yok?”, “Hakan Ural ayrıldı mı?”, “Hakan Ural’ın hastalığı ne?” gibi sorular hızla yayıldı. Sessizliği bozan Hakan Ural, Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

HAKAN URAL NEDEN YOK?

Hakan Ural, programda yer almamasının nedenini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Ünlü sunucu, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle bir süre programdan uzak kaldığını belirtti.

Ural, açıklamasında soğuk algınlığına yakalandığını ve ardından covid olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Buraya ufak bir uyarı yapayım, ciddi bir salgın var. Mümkün olduğunca bağışıklığı güçlü tutun. Ben covid olmuşum, klasik ilk eklem ağrısı ve ateş riski ile geçiyor. Ertesi gün toparlanma sürecine giriyorsunuz, panik yapmayın. Hafife almayın lütfen. Toparlanma sürecine girdim, hayırlısıyla en geç pazartesi birlikteyiz. Geçmiş olsun mesajlarınız, ilgi alakanız için çok teşekkür ederim. Selam, sevgi, saygılar."

HAKAN URAL’IN HASTALIĞI NE?

Hakan Ural, soğuk algınlığı şikayetleriyle başlayan sürecin ardından covid olduğunu ifade etti. Hastalığın ilk aşamalarında eklem ağrısı ve ateş yaşadığını, kısa süre içinde iyileşme sürecine girdiğini belirtti.

Sunucunun açıklamasına göre durumunun iyiye gittiği ve en geç pazartesi günü programda yeniden yer almayı planladığı belirtildi.

NELER OLUYOR HAYATTA’DA HAKAN URAL NE ZAMAN GERİ DÖNECEK?

Açıklamasında belirttiğine göre Hakan Ural iyileşme sürecinde ve planlanan dönüş tarihi en geç pazartesi. Ural, takipçilerine panik yapmamaları gerektiğini, durumunun kontrol altında olduğunu söyledi.

HAKAN URAL AÇIKLAMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR

Ciddi bir salgın olduğuna dikkat çekti.

Covid olduğunu açıkladı.

Kısa sürede toparlanmaya başladığını belirtti.

Programdan ayrılmadığını, geçici olarak sağlık nedeniyle yer almadığını ifade etti.

En geç pazartesi ekranlara döneceğini söyledi.

Hakan Ural neden yok?

Hakan Ural, covid olması nedeniyle bir süre programda yer alamadığını açıkladı.

Hakan Ural’ın hastalığı ne?

Ünlü sunucu, soğuk algınlığı belirtileriyle başlayan sürecin ardından covid olduğunu belirtti.

Hakan Ural programdan ayrıldı mı?

Hayır. Hakan Ural programdan ayrılmadı, yalnızca sağlık sorunu nedeniyle geçici olarak yok.

Hakan Ural Neler Oluyor Hayatta programına ne zaman dönecek?

Açıklamasına göre en geç pazartesi günü programda yer alması bekleniyor.

Hakan Ural’ın durumu ciddi mi?

Hayır. Ural, toparlanma sürecine girdiğini ve kendisini iyi hissettiğini belirtti.