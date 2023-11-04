Hakan Yakın: "Bugün maalesef kötü oynadık"

İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, Pendikspor karşısında iyi oynamadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig’in 11. Haftasında İstanbulspor evinde mücadele ettiği Pendikspor’a 4-2 kaybetti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, "Maça iyi başladık. Yüzde 100’e yakın oyunun başında şanslar bulduk. Bu şansları kaçırdıktan sonra kontra ataktan yediğimiz golle 1-0 oldu. Daha sonra skoru 1-1 yaptık. İlk yarının son saniyelerinde yediğimiz golden sonra 2-1 oldu. Bu dakikadan sonra oyuna dönmek zor oluyor. Geri dönmek için şanslar da yakaladık. İyi oyunculara sahip olan Pendikspor, uzun topla 3. golü buldu. Önümüzde uzun bir periyot var. Kalite olarak 3-1’den sonra dönebilecek mantalitede değildik. İyi oynadığımızı düşünmüyorum. Bugün maalesef kötü oynadık. Önümüzde uzun bir süre var" şeklinde konuştu.