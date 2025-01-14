Hakaret davasında karar çıktı: Haluk Bayraktar, Ekrem İmamoğlu'na tazminat ödeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar hakkında açtığı hakaret davasında mahkeme kararını verdi. İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, Haluk Bayraktar’ın Ekrem İmamoğlu’na 15 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Davanın bugün görülen duruşmasına taraf avukatları katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı, "Müvekkilim ne PKK ne de başka bir terör örgütü ile ilişkilidir. Bu iddialar tamamen asılsızdır" diyerek davanın kabulünü talep etti. Haluk Bayraktar’ın avukatı ise müvekkilinin ifadelerinin eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Mahkeme, hakaret eyleminin sabit olduğuna karar vererek, Haluk Bayraktar’ı yasal faiziyle birlikte 15 bin TL tazminat ödemeye mahkum etti

Kararın gerekçesi bir ay içerisinde açıklanacak.

NE OLMUŞTU?

Haluk Bayraktar, geçtiğimiz nisan ayında sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımda İmamoğlu’nu hedef almıştı. Bayraktar paylaşımında, "Bu PKK’lıları besleyen Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak. Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim” ifadelerini kullanmıştı.

Bayraktar’ın paylaşımı sonrası İBB tarafından yapılan açıklamada, paylaşımın iftira içerdiği ve bu nedenle hukuki sürecin başlatıldığı belirtilerek, "Ramazan ayında bile iftira ve kumpastan geri durmayanların bayramda da aynı kötülüklere devam etmesine şaşırmıyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

Ardından da Haluk Bayraktar hakkında hakaretten tazminat davası açılmıştı.