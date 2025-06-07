Hakediş ödemeleri yalanı

POLİTİKA SERVİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması sürerken ortaya çıkan iddialar yalanlanmaya devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Basın Danışmanlığı, soruşturmaya yönelik iddialara ilişkin "Yalanlar ve Gerçekler" başlıklı yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "İSKİ’nin bazı yüklenicilere yaptığı hakediş ödemeleri" hakkındaki iddialar yalanlandı.

İSKİ'de yapılan ihalelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine uygun olarak şeffaflıkla yürütüldüğü; Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı Müfettişlerince incelenerek onaylandığı ifade edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada öne çıkanlar şöyle:

Yalan:

Medyada yer alan İSKİ’nin bazı yüklenicilere yaptığı hakediş ödemelerine yönelik ifadeler.

Gerçek:

İSKİ bütçesinden bir ödemenin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul veya esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması veya gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekir. Ödemelerin gerçekleştirilmesi; ilgilisi tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır.

Yine 5018 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince; İSKİ’de tüm ödemeler sırasıyla; vergi, resim, harç, pirim, fon kesintisi, pay ve benzeri tutarlara, tarifeye bağlı ödemelere, ilama bağlı borçlara, ödenmemesi halinde gecikme cezası veya faiz gibi ek yük getirecek borçlara ve ödenmesi talep edilen emanet hesaplarındaki tutarlara öncelik verilerek yapılmaktadır. Nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde ödemeler, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılır.

İSKİ’de bugüne kadar tüm harcamalar yukarıda açıklanan mevzuata göre bütçe, ödenek planlaması ve iş durumu gereğince har ay yapılan ödeme listesine göre sırasıyla yapılmakta olup, hiç bir yükleniciye ayrıcalık tanınması söz konusu değildir. Medyada adı geçen yükleniciye de diğer onlarca firmaya yapıldığı gibi anılan mevzuat çerçevesinde ve yapılmış olan işlerin karşılığı olarak hakediş ödemeleri yapılmış/yapılmaktadır. Yapılan tüm hakediş ödemelerine ilişkin Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı tarafından denetimler gerçekleştirilmiş olup, raporlara yansıyan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.

Ayrıca Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı Müfettişlerince incelenmekte, yapılan itirazlar da Kamu İhale Kurumunun denetiminden geçmektedir. Dolayısı ile İSKİ’den hiç bir kişi veya kuruluşa ihalesiz ya da ihale mevzuatına aykırı bir iş verilmesi söz konusu olamaz.

Bunun dışında İSKİ ödemeleri ya da ihaleleri üzerinden ifadelere yansıyan beyanlar hiçbir şekilde idaremizi bağlamamaktadır."