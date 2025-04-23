"Hakem atamaları için Külliye’den haber bekleniyordu" iddiası sonrası HT Spor yayını kesildi

Eski hakem Ali Palabıyık, canlı yayında Merkez Hakem Kurulu (MHK) atamalarındaki "Külliye" iddialarını dile getirdikten hemen sonra HT Spor canlı yayını kesildi.

HT Spor’da canlı yayınlanan "Gözler Hakemde" programına konuk olan eski hakem Ali Palabıyık, programın sunucusu Murat Fevzi Tanırlı’nın hakem atamalarıyla ilgili sorusuna, Külliye’den haber beklendiğini söyledi.

Palabıyık, soru üzerine şu ifadeleri kaydetti: "Her konuşmamızda Külliye'den haber bekliyoruz diyorlar. Bu şaka değil. Bunu diyen MHK Başkanı, Başkanvekili, üyeleri. Ben ne zaman görev alacağım diyorum. Senin tahtan kapalı diyorlar."

Palabıyık’ın bu sözlerinin ardından canlı yayının aniden kesilmesi ise sosyal medyada gündeme oturdu. Yaklaşık 30 saniye boyunca yeşil ekran verilmesinin ardından reklama gidildi. Programın sunucusu Murat Fevzi Tanırlı ise “rejide teknik bir sorun yaşandığını” dile getirdi.

Programın devamında söz konusu Külliye iddiası konuşulmaya devam edildi.