Hakem Felix Zwayer’e tribünlerden tepki

Türkiye-Portekiz maçının hakemi Alman Felix Zwayer, müsabakada verdiği kararlarla tepki çekti.



2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz, BVB Stadyumu’nda mücadele etti. Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Zwayer yönetti. Zwayer’in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ve Marco Achmüller yaptı. Karşılaşmanın 4. hakemi de İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jesus Gil Manzano oldu.

Felix Zwayer, müsabaka Türkiye aleyhine verdiği kararlarla tepki çekti. Türk taraftarlar, Zwayer’e ıslıklar ve tezahüratlarla tepkisini gösterdi.

Millilerde, Portekiz maçında Abdülkerim Bardakcı, Samet Akaydin ve Zeki Çelik sarı kart gördü.