Hakem Halil Umut Meler'e saldırı: Eski AKP'li vekil Faruk Koca hapis cezasına çarptırıldı

Eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, ‘kasten yaralama’ suçundan 1 yıl 31 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, buygün görülen duruşmada karar açıklandı.

Buna göre, mahkeme heyeti, Koca’yı Hakem Halil Umut Meler’e yönelik eylemleri nedeniyle ‘kasten yaralama’ suçundan 1 yıl 31 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca Koca'ya diğer suçlardan verilen cezaların hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Ankara'da bulunan Eryaman Stadı'nda oynanan ve 1-1'lik skorla sonuçlanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasının ardından Başkent ekibinin istifa eden başkanı Faruk Koca sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.

Meler'e yapılan saldırı sonrasında aralarında Faruk Koca'nın da olduğu üç kişi tutuklanırken hastaneye kaldırılan Meler ise daha sonra taburcu edilmişti.

Ligler de bir maç haftası tatil edilmişti. Yumruklu saldırıyı gerçekleştiren eski AKP Milletvekili ve Ankaragücü Başkanı Faruk Koca 15 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, savcı esasa ilişkin mütalaasını açıklamıştı.

Savcı, Koca'nın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne, "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık"tan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

Sanıklar Çelikkaya ve Şahin'in, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık" suçundan 3'er aydan 1'er yıla kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılmaları istenmişti.

Savcı, ayrıca, sanık Can hakkında ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep etmişti.

Tüm sanıklar hakkında ayrıca Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18. maddesi uyarınca seyirden men yasağı getirilmesi istenmişti.