Hakem hamile kalınca: FIFA’dan tebrik, TFF’den engel

FIFA kokartlı hakem Betül Nur Yılmaz, maç yönetmek için gittiği Belçika’daki bir turnuvada koşu sırasında rahatsızlandı. Hamile olduğunu öğrenen Yılmaz FIFA tarafından tebrik edilirken, TFF ise FIFA hakemliği listesinden çıkardı.

Onur DURMUŞ

Betül Nur Yılmaz 2023 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler listesinde yer aldı. O günden itibaren yönettiği maçlarla en iyi kadın hakem listesinde ilk 8’e girdi. Ancak FIFA kokartı hamile olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

2023 yaz aylarında FIFA’nın talebi doğrultusunda Belçika’da gerçekleşecek bir turnuva için davet alan Betül Nur Yılmaz, Belçika’ya giderek müsabakalar öncesi yüksek şiddetli antrenmana katıldı. Antrenman sırasında rahatsızlanan Yılmaz’ın yapılan sağlık taramasının ardından hamile olduğu anlaşıldı.

Durumu Hakem İşleri Müdürlüğü’ne ileten Yılmaz, hamile olması nedeniyle TFF’ye hakemliğini dondurma talebinde bulundu.

Hakem İşleri Müdürlüğü’nün FIFA’ya durumu bildirmesiyle UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti, Betül Nur Yılmaz’a tebrik maili göndererek kendisini en kısa sürede görevinin başında görmek istediğini belirtti. TFF ise FIFA’nın tebrik mailine rağmen Betül Nur Yılmaz’ın hamile olması ve çocuğundan dolayı aktif FIFA hakemliğinde bulunmasının zor olacağına kanaat getirerek Yılmaz’ı Ocak 2024’te hazırlanan FIFA hakemler listesine eklemedi.

Erkek hakemlerin askerlik yaptığı süre zarfında hakemliklerini dondurabilirken kendisinin hamile olması nedeniyle FIFA hakem listesinden çıkarılmasına karşı çıkan Betül Nur Yılmaz, Tahkim Kurulu’na itirazda bulundu.

PSİKOLOJİSİ BOZULDU BEBEĞİNE SÜT VEREMEDİ

7 kişiden oluşan Tahkim Kurulu’ndan 3 üye Yılmaz’ın lehine oy kullanırken 4 kişi ise aleyhte oy kullandı. TFF’nin bu tutumunu cinsiyetçi ve ayrıştırıcı bulan Betül Nur Yılmaz’ın ise konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıyacağı öğrenildi.

Avrupa’da hamile olan kadın hakemler için 2 yıl listede tutabilme uygulaması yapılırken TFF tarafından FIFA hakemler listesinden çıkartılan Yılmaz, bu kararın ardından psikolojik sorunlar yaşadı. Bebeğinin dünyaya gelmesinden sonra sütten kesilen Yılmaz, anne olmasından dolayı kendisine ceza kesildiğini düşünüyor.

KADIN HAKEMLERE BASKI OLUŞTURDU

TFF’nin Betül Nur Yılmaz’ı hamile olduğu için FIFA hakemleri listesine almamasından sonra Türkiye’deki diğer kadın hakemler üzerinde de baskı oluştu. BirGün’e konuşan bir kadın hakem TFF’nin söz konusu kararının aile kurmak isteyen hakemlerin kariyer ve aile olma konusunda tercih yapmaya zorladığını belirterek şu sözlere yer verdi:

“Betül Nur Yılmaz’ın elinden alınan FIFA hakemliği Türkiye’de aile kurmak isteyen kadın hakemlere gözdağıdır. Bu karar çocuk sahibi olmak isteyen kadın hakemlerin üzerinde büyük bir baskı oluşturmuştur. Erkek hakemler askere gittikleri sürede hakemliklerini dondurabilirken kadınlara yönelik böyle bir uygulamanın yapılması TFF’nin cinsiyetçi ve ayrıştırıcı bir tutum içinde olduğunu net bir şekilde göstermektedir. Bu kararı öğrenen bazı kadın hakem arkadaşlarımız mesleklerinde başarılı olmalarına rağmen başka iş arayışlarına girdiler. TFF, kadınları maalesef yok saydı” ifadelerini kullandı.

TFF REDDETTİ

TFF Kadın Futbolu Sorumlusu Seçim Demirel, BirGün’e, Betül Nur Yılmaz’ın FIFA hakem listesine alınmamasıyla ilgili konuştu.

Demirel, “Kadın hakemlerden sorumlu bir hakem olarak söylüyorum. Alınan karar sadece 1 yıllık performansı sonucunda alınan bir karardır ve hamilelikle ilgisi yoktur. Kendisi hamile olduğunu bize Ağustos 2023’te iletmiştir. Biz de daha önceki performansını değerlendirerek kendisini listeye almadık. Her sene eylül ayında FIFA’ya liste hakem listesi gönderilir. Betül Yılmaz’ın 1 yıllık performansının neticesinde bu karar alınmıştır” dedi.

‘TFF’nin 1 yıllık performansına göre değerlendirme yaptık’ dediği Betül Nur Yılmaz ise bahsedilen 1 yıllık süreçte yönettiği tüm maçlarda 8 ile 8,4 (verimli performans) ve bazı maçlarda da 8,5 ile 8,9 (çok beğenilen performans) notlarını aldığı öğrenildi. Betül Yılmaz aynı zamanda 2 Haziran 2023’te Fenerbahçe ile Ankara BB arasında oynanan Kadın Futbol Süper Ligi Finalinde de görev aldı. Yılmaz için maç sonrası yapılan performans değerlendirmesinde hatasız maç yönettiğine karar verilerek tam puan verildi.