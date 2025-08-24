Hakem Heyeti emekçisiz toplandı

EMEK SERVİSİ

Kamu emekçileri ile emeklilerinin iki yıllık zam oranlarını belirleyecek 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ilk toplantısı dün Sayıştay'da gerçekleşti.

Toplantıya, üye yollamayacaklarını açıklamalarına rağmen Memur-Sen'e bağlı Sağlık-Sen ve Kamu-Sen üyeleri de katıldı.

Kamu işvereni konumundaki AKP iktidarı 6,5 milyonu aşkın kamu emekçisi ve emeklisi için önümüzdeki yılın ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7 artış önermişti. Emekçileri temsil etmesi gereken yetkili konfederasyon Memur-Sen, Heyeti'e gitmeyi reddedince kamu işvereni, üyelerinin 6'sı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından doğrudan atanan 11 kişilik Heyet'e başvuru yapmıştı.

Heyet'e üye gönderme hakkı olmasına rağmen masayı protesto eden Birleşik Kamu-İş'in oturmadığı masaya Memur-Sen ve Kamu-Sen üyelerinin de katılımıyla 10 üye oturdu. İlk toplantıda çalışma takvimi dışında karar çıkmazken Heyet'in 31 Ağustos'a kadar vereceği karar bağlayıcı olacak. Karara itiraz edilemeyecek, dava açılamayacak.