Hakem Heyeti noter rolünü tamamladı: Kamu emekçileri sefalete terk edildi

Emek Servisi

Kamu emekçisi ve emeklisi 6,5 milyon yurttaş, kamuda 'noter' konumundaki Hakem Heyeti'nin kararıyla sefalete mahkûm edildi. Kamuda 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'ne ilişkin dün 4'üncü kez toplanan Hakem Kurulu, AKP iktidarının emeğiyle geçinenleri yoksullaştıran politikalarının onaylayıcısı rolünü yerine getirdi.

Toplantıdan çıkan karara göre 2026 için yüzde 11+7'lik teklif değişmedi. Teklif 2027'nin ilk altı ayı için sadece 1 puan artırıldı. Heyet'in masaya koyduğu teklif, 2026 yılı birinci dönem için yüzde 11, ikinci dönemi için yüzde 7, 2027 yılı birinci dönem için yüzde 5, ikinci dönemi için yüzde 4 ve taban aylıklarının 2026 yılı ilk altı ay için 1000 TL artırılması kabul edilmiştir.

11 üyesinden 7'si doğrudan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan Hakem Heyeti, Memur-Sen ile Kamu-Sen'in masaya oturmasıyla karar alabildi. Konfederasyonların yer almaması halinde Meclis'e taşınacak süreçte, kamu emekçilerini temsil etmesi gereken konfederasyonların, "Masaya oturmayacağız" açıklamalarına rağmen 4 gün boyunca Heyet'te yer alması, toplantı ve karar yeter sayısının bulunması ile Heyet'in önünü açtı.

YANDAŞ SENDİKA KONFEDERASYONLARI KAÇTI

BirGün'ün edindiği bilgilere göre Heyet'in iktidarın işaret ettiği oranlarda ısrar etmesi masayı bozdu. Memur-Sen ve Kamu-Sen toplantı başında oturdukları masadan, toplantı sürerken kalktı. Üyelerin toplantı başında masada bulunması, bu üyeler olmadan da karar alınmasının önünü açtı. Konfederasyonlar çıkacak kararı öngörerek masadan kalkarken sonucun değişmesi için bir hamlede bulunmadı. BirGün yazarı Prof. Dr. Aziz Çelik de konfederasyonların ortaklığına dikkati çekerek "Toplantıya katılmasalardı elbette Kurul karar alamazdı. Her toplantının en az 8 üyeyle başlaması lazım. Ancak toplantı başladıktan sonra masadan çekilmek ucuz demagoji ve şovdan ibarettir. Sonuç doğurmaz. Başlayan toplantı devam eder ve hazır bulunanların çoğunluğu ile karar alınır. Memur-Sen ve Kamu-Sen Hükümetle birlikte bu kararın ortağıdır" dedi.

Memur-Sen'in masadan kalkma kararının ardından yaptığı açıklama da kafa karıştırdı. Konfederasyonun sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Uzlaşmazlıkla sonuçlanan toplu sözleşmede toplantı tutanağı ile kayıt altına aldığımız 58 kazanım Hakem Kurulunda oylandı. Verdiğimiz tepkiler ve Hakem Kurulundaki ısrarımızla bazı olumlu adımlar atıldı ama bunlar sorunu çözmez. Hakem Kurulu'ndan çekildik" denildi. Ancak zaten uzlaşılmış 58 maddenin yeniden oylanması mümkün değilken bahsedilen maddelerin yalnızca 3'ü yeni olma niteliği taşıyor.

KESK de konfederasyonlara daha önce masaya hiç oturmama çağrısı yaptıklarını hatırlatarak daha büyük bir direnişin hazırlığında olduklarını açıkladı. Konfederasyonların masadan kalkmasına tepki gösteren KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak da “Bugün masadan çekilmeleri ancak Hakem Kurulu’nun tamamının istifası ile bir anlam kazanabilecek yani bu çekilme bir anlam ifade etmiyor. Şu an bu verilmiş teklif yürürlükte görülüyor” dedi.

25 MİLYON KİŞİYİ YOKSUL BIRAKTILAR

İktidar ve tek adamın kararlarının onaylayıcısı konumundaki Hakem Heyeti'ne, en başından beri üye göndermeyi reddeden Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, karara tepki gösterdi. Mücadeleyi sürdüreceklerini açıklayan Yıldırım, "Merkez Bankası’nın 2027 için enflasyon tahmini yüzde 9’du, onu verdiler. 7 üyesi Cumhurbaşkanı tarafından atanmış bir hakem heyetinin olamayacağını söylemiştik. Memur-Sen ve Kamu-Sen heyetlerini ikna etmeyi başaramadık. Gelinen sonuçta Memur-Sen ve Kamu-Sen masadan çekildiklerini açıkladı. Ama iş işten geçti. Toplantı için karar yeter sayısı 8'di ve bundan fazla üyeyle toplandı. Bugün masadan çekilmenin hukuken hiçbir anlamı yok. Hakem heyetinin verdiği karar 2026-2027 yıllarını kapsayan zam oranlarıdır. Bunu 7 kişilik hakem heyeti vermedi. 25 milyonu aç ve yoksul bırakan Hakem Heyeti'ni atayan Cumhurbaşkanı'dır" dedi.