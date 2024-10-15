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Hakem kararı nedeniyle sahadan çekilmişti: PFDK, Diyarbekirspor hakkında kararını açıkladı

PFDK, Türkiye Kupası'nda Osmaniyespor ile karşılaşan Diyarbekirspor'un karşılaşmanın 118. dakikasında hakem hatasına tepki göstererek sahadan çekilmesi hakkında kararını açıkladı. Kurul, Diyarbekirspor'u 3-0 hükmen mağlup ilan etti.

Spor
  • 15.10.2024 13:14
  • Giriş: 15.10.2024 13:14
  • Güncelleme: 15.10.2024 13:24
Kaynak: AA
Hakem kararı nedeniyle sahadan çekilmişti: PFDK, Diyarbekirspor hakkında kararını açıkladı
Fotoğraf: AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Osmaniyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sahadan çekilen Diyarbekirspor'u 3-0 hükmen mağlup ilan etti.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamada, Diyarbekirspor'un başlamış müsabakayı terk ettiği belirtildi.

Açıklamada Diyarbekirspor'a takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten 11 bin 25 lira para cezası verildiği aktarıldı.

Takımı sahadan çekmesi sebebiyle kaleci antrenörü Remzi Özdoğru'ya 1 maçtan men ve 13 bin 500 lira para cezası, aynı eylem sebebiyle kulüp görevlisi Mustafa İlhanlı'ya da 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği kaydedildi.

Diyarbekirspor hakem kararına tepki gösterdi, sahadan çekildi
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