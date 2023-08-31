Hakem Kurulu son kez toplandı: Memur zammı belli oluyor

Memur ve memur emeklilerine yapılacak zammın belli olacağı toplu sözleşmeye dair nihai kararı verecek Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, son kez toplandı. Kararın öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren kamu toplu sözleşmesi görüşmelerinde genel zam oranında anlaşma sağlanamaması üzerine uzlaşılamayan maddeleri karara bağlayacak ve maaş zammını belirleyecek olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, son kez toplandı.

Toplantı saat 10.20'de Sayıştay'da başladı. Hakem Kurulu, toplantının ardından zamlara ilişkin nihai kararını verecek. Kurulun verdiği karara itiraz edilemeyecek. Memur-Sen kaynakları, toplantının en geç 3 saat içinde bitmesini beklediklerini aktardı.

En son iki gün önce toplanan Kurul, akşam saatlerine kadar görüşmüştü. Dün ise 30 Ağustos Zafer Bayramı resmî tatil olduğu için toplantı yapılmamıştı.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.

KURULDA YER ALAN İSİMLER

Başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener'in yaptığı kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşuyor.

KURUL DAHA ÖNCE HANGİ KARARLARI ALDI?

2012’den bu yana sendikalarla hükümet arasındaki görüşmelerden ikisi Hakem Kurulu'nda sonuçlanmış, kurul iki seferde de hükümetin zam teklifini neredeyse değişiklik yapmadan kabul etmişti.

2012 yılında hükümetin yüzde 3.5+4’lük teklifinin kabul edilmemesi üzerine gidilen kurul, yüzde 4+4 zamma karar verdi. 2013 için ise hükümetin yüzde 3+3 teklifi kurulda kabul gördü. Hakem Kurulu'na gidilen ikinci dönem olan 2020-21’de de hükümetin yüzde 4+4 ve 3+3 teklifleri aynen kabul edildi.