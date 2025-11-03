Hakem yorumcuları değerlendirdi: Derbide hakem Ali Yılmaz'ın performansı nasıldı?

Sarı-lacivertlilerin 3-2 kazandığı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde düdük çalan Ali Yılmaz’ın performansını eski hakemler değerlendirdi.

31 yaşındaki genç hakemin verdiği kararlarla ilgili şu yorumlar yapıldı:

Fırat Aydınus:

Ali Yılmaz, Süper Lig’in en genç ve en tecrübesiz hakemlerinden biri. Dolayısıyla böylesine yüksek tempolu bir derbiye atanması başlı başına büyük bir riskti. Yılmaz’ın genel yönetim, disiplin, 12. kural uygulamaları ve özellikle de pozisyon alma konularında ciddi eksikleri göze çarptı. Spesifik pozisyonlardan bağımsız olarak değerlendirildiğinde, yönetimi vasatı aşamadı; zaman zaman oyun kontrolünü kaybetti. Verdiği ya da vermediği kartlar tartışılabilir ama 13. dakikada Oosterwolde’nin Rafa Silva’ya yaptığı sert müdahaleyi kartsız geçiştirip yalnızca sözlü uyarıyla yetinmesi, amatör bir hakemin bile yapmayacağı türden bir hataydı.

"KIRMIZI KART İSABETLİ"

26. dakika: Orkun’un kırmızı kartı, ciddi faullü oyun gerekçesiyle isabetli bir karar. Ancak bu tür pozisyonlarda kararın doğrudan sahada verilmesi gerekirken, Ali Yılmaz’ın topu yine VAR’a bırakması şaşırtmadı. Oysa bir gün önce Galatasaray-Trabzonspor maçında Cihan Aydın, Bouchouari’nin kırmızısını doğrudan vermiş ve bu tutumuyla takdir toplamıştı.

27. dakika: Sergen Yalçın’a gösterilen kırmızı kart, talimatlar gereği yerinde bir uygulama.

45+2. dakika: Beşiktaş ceza alanındaki Kerem–Salih mücadelesinde penaltı kararı çıkmalıydı. Kerem topa vurmak üzereyken Salih ayağını onun önüne koyuyor ve net bir temas oluşuyor. Fenerbahçe’nin ikinci golünün bu pozisyonun hemen ardından gelmesi, Ali Yılmaz için bir şans oldu.

56. dakika: Paulista–En Nesyri pozisyonunda devam kararı doğru. Paulista topa net bir müdahalede bulunuyor, penaltı gerektiren bir durum yok.

75. dakika: Fenerbahçe ceza alanında Milan Skriniar’ın koluna çarpan topta kol doğal konumda, devam kararı isabetli.

Ahmet Çakar:

Ali Yılmaz hakem filan değil! Haklı olarak VAR yardımıyla gelen kırmızı karttan önce Oosterwolde'nin görmesi gereken bir sarı kartı futbolla alakası olmayan bir adam gibi es geçti. İlk devre biterken Salih'in, Kerem'e penaltısı var. Penaltı vermiş gibi yaptı oyun autla başladı. Maç biterken Gökhan önündeki Duran'ı aleni bir şekilde arkadan itti ama hakem de VAR hakemi de uyudular. Böyle hakemlik olmaz… Yazık! Allah'tan Orkun'un kırmızı kartı tartışmasız da Beşiktaş fazla bir şey diyemiyor. Fenerbahçe'nin verilmeyen iki penaltısı var onlar da kazandıkları için fazla bir şey demeyecekler.

"TECRÜBE EKSİKLİĞİ"

Deniz Çoban:

Beşiktaş–Fenerbahçe derbisi, genç hakem Ali Yılmaz için kariyerinde bir dönüm noktası olabilirdi. Ancak sahada sergilediği yönetim, tecrübe eksikliğini net şekilde ortaya koydu. Bu denli yüksek profilli bir maçı yönetme kabiliyetine henüz sahip olmadığını görmüş olduk. 44. dakikada Kerem–Salih mücadelesinde Fenerbahçe lehine verilmeyen penaltı, maçın kritik hatalarından biri olarak öne çıktı. Topa vurma hareketi yapan Kerem’in savurduğu ayağa Salih arkadan yaklaşarak dikkatsiz bir temasta bulundu ve Kerem’in vuruş pozisyonunu bozdu. Maçın uzatma dakikalarda Gökhan Sazdağı’ın Jhon Duran’ı itmesine de penaltı kararı verilmeliydi. Yılmaz, yine devam diyerek bir başka hataya imza attı

Erman Toroğlu:

Hakem kırmızı kart pozisyonunda görmesine rağmen atmaya cesaret edemeyip VAR’a havale etti. Bir iki yerde de sarı kart vermesi gerekirdi. Onu yapamadı. Ama bu kadar genç bir hakemin aşağıdan gelip bu maça verilmesi de cesaret işiydi, hakem için de iyi bir çıkış oldu.