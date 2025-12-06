Hakem yorumcuları değerlendirdi: Mehmet Türkmen'in performansı nasıldı?

Süper Lig'de dün oynanan Galatasaray-Samsunspor maçının hakemi Mehmet Türkmen verdiği kararlarla maçın önüne geçti. Her iki takım da hakemi eleştirirken hakem yorumcuları, Türkmen'in performansını değerlendirdi. Yorumcular, Türkmen'i 'yetersiz' olarak yorumladı. Öne çıkan değerlendirmeler şu şekilde:

Deniz Çoban: "Maçın uzatma dakikalarında Kazımcan’ın koluna çarpan topta oluşan penaltı beklentileri ise futbol kamuoyunu yine ikiye böldü. Kimi net penaltı derken, kimileri asla dedi.

Gerçek şu ki, bu tür pozisyonlar tamamen yorumlara açık. Bu olayda da oyuncunun kolu bence doğal konumdaydı ve kaçıracak süresi yoktu. Top kola çarpıyor, sonra kol açılıyor. Bu durumda hem hakem hem de VAR doğru bir karar vererek oyunu devam ettirdiği fikrindeyim."

BAŞARIZ BİR FIFA HAKEMİ

Fırat Aydınus: "Sakinlik ve pozisyon izahı haricinde hakemlik yetisi maalesef yetersiz olan Mehmet Türkmen, 12. Kural Faul Ve Fena Hareketler ile disiplin cezaları uygulamalarında çok ama çok başarısız bir FIFA hakemi.

Oyun kendi akışında gittiğinde maç yönetebilen ama biraz çetrefilli hale geldiğinde amiyane tabirle kendisine ‘kal’ gelen bir hakem görüntüsü çiziyor. Sırf bu maç özelinde değil, genel anlamda Mehmet Türkmen’in majör pozisyonları hiç değerlendir(e)meyen ve VAR’a bırakan bir zihniyette maç yönetimi mevcut. Galatasaray-Samsun karşılaşmasındaki kritik pozisyonlara gelince...

70. dakikada Ndiaye ile Davinson Sanchez arasındaki pozisyonda belki ‘Ndiaye basmamak için ayağını açmaya çalışıyor’ yorumu yapılabilir, fakat Davinson Sanchez’i ittikten sonra pozisyon ve yerdeki futbolcu tamamen görüş alanı içinde; kontrollü olup basmayacak. Kırmızı kart gösterilmeliydi ama Mehmet Türkmen bunu da VAR’a bıraktı.

90+7. dakikada Carlo Holse’nin vuruşunda Kazımcan Karataş’ın koluna gelen topta Kazımcan Karataş refleksif olarak kolunu açıp doğal olmayan konuma getirdiği için penaltı verilmeliydi. Hakem, bu pozisyonu da VAR’a havale etti!"

Erman Toroğlu: Yüzde 100 penaltı. VAR'ın görmemesi ve çağırmaması ahlak noksanlığı, öyle diyeyim, futbol ahlakı olarak ahlak noksanlığı. Hakem de görüyor.

Hakemin de sağı solu oynanmış. Penaltıyı verirse bir daha Galatasaray maçına vermezler, Okan Buruk veya Metin Öztürk öyle der diye. Hakem kararıyla Galatasaray galip gelmiş. VAR'ın bunu çağırmaması futbolun dışında bir olay. Bana kimse bunu anlatmasın.