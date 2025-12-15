Hakem yorumcuları El Bilal Toure'nin kırmızı kartını yorumladı

Süper Lig’in 16. haftasında 3-3 sona eren Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasının ardından hakem kararları gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Özellikle Beşiktaşlı El Bilal Toure’nin 36. dakikada gördüğü kırmızı kart, maçın seyrini etkileyen anlardan biri olarak değerlendirildi.

Karşılaşmanın ardından Trio programında eski hakemler Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Bahattin Duran, hakem Ali Şansalan’ın kararlarını ve VAR müdahalelerini değerlendirdi. Üç isim de Toure’ye gösterilen kırmızı kartın yanlış olduğu ve VAR’ın bu pozisyona müdahil olmaması gerektiği görüşünde birleşti.

Bahattin Duran, pozisyonun ağır çekimde izlenmesinin yanıltıcı olabileceğini belirterek, müdahalenin sertlik ve güç aktarımı içermediğini ifade etti.

"GADDARLIK YOK"

Duran, “Gaddarlık yok, dizden güç aktarımı yok. Krampon değdiği anda ayağını çekiyor. En fazla sarı kart olur, VAR müdahalesi doğru değil” değerlendirmesinde bulundu.

Bülent Yıldırım ise bu pozisyon için kırmızı kart ihtimalini hiç düşünmediğini vurgularken, VAR müdahalesinin maçın dengesini bozduğunu söyledi.

Deniz Çoban da benzer şekilde, müdahalenin yaralayıcı olmadığını, Ozan Tufan’ın pozisyondan hemen sonra oyuna devam etmesinin de bunu gösterdiğini ifade etti. Çoban, kararın sarı kartla sınırlı kalması gerektiğini dile getirdi.

Eski hakemler, karşılaşmanın ilk bölümünde çıkan bazı kartların ise doğru olduğunda hemfikir oldu. 2. dakikada Emirhan Topçu’ya gösterilen sarı kartın kontrolsüz basma nedeniyle yerinde olduğu belirtildi.

5. dakikada Orkun Kökçü’nün gördüğü sarı kart için de kırmızıya yakın bir pozisyon olduğu ancak temasın noktası nedeniyle sarı kart kararının doğru olduğu görüşü paylaşıldı.