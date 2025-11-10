Hakem yorumcuları Galatasaray'ın iptal edilen golünü değerlendirdi

Kocaelispor'un Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada Victor Osimhen'in iptal edilen golü bir hayli tartışıldı. Hakem yorumcularının birçoğu değerlendirmelerinde kararın doğru olduğunu ifade etti. Yorumculardan bazılarının değerlendirmeleri şu şekilde:

Ahmet Çakar: Kesinlike doğru karar, zira Galatasaraylı futbolcu, Osimhen topa vurduğunda Kocaelisporlu futbolcularla temas halnde ve pasif olmasına rağmen oyuna müdahalesi net. Ofsaft, iptal kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Kocaelisporlu oyuncunun bacaklarının arasından geçiyor top. Pozisyon ofsayt. Eğer Sara'yı oradan kaldırsak hem kaleci hem oradaki oyuncunun topa olan pozisyonu farklı olabilirdi. Bu yüzden ofsayt. Baştan sona doğru.

Deniz Çoban: Kaleci üzerinden pozisyonu konuşmak yanlış. Sara ile 14 numara arasında olan mücadele önemli. Orada birisi var savunma oyuncusu orada ikili mücadeleye girmiş. Orada topu kurtarma ihtimalini %1'de olsa hücum oyuncusu bunu etkiliyor. İptal kararı doğru.

Bahattin Duran: Son adam 2 numaralı oyuncu. Sara burada iki oyuncuya da net etkisi var net ofsayt. İzletme yöntemi doğru pozisyon net ofsayt. İptal doğru.

Fırat Aydınus: Osimhen’in attığı golde Sara ofsayt pozisyondaydı. Golün iptali doğru zira Sara, oyunu ve rakip oyuncuyu etkiliyor.