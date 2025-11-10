Giriş / Abone Ol
Hakem yorumcuları Galatasaray'ın iptal edilen golünü değerlendirdi

Galatasaray’ın Kocaelispor deplasmanında Victor Osimhen’le bulduğu gol iptal edildi, karar sonrası futbol kamuoyu ikiye bölündü. Ancak hakem yorumcuları ortak bir noktada buluştu: Osimhen’in golü öncesinde Sara’nın aktif ofsayt pozisyonu nedeniyle iptal kararı doğru.

Spor
  • 10.11.2025 10:22
  • Giriş: 10.11.2025 10:22
  • Güncelleme: 10.11.2025 10:52
Kaynak: Spor Servisi
Kocaelispor'un Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada Victor Osimhen'in iptal edilen golü bir hayli tartışıldı. Hakem yorumcularının birçoğu değerlendirmelerinde kararın doğru olduğunu ifade etti. Yorumculardan bazılarının değerlendirmeleri şu şekilde:

Ahmet Çakar: Kesinlike doğru karar, zira Galatasaraylı futbolcu, Osimhen topa vurduğunda Kocaelisporlu futbolcularla temas halnde ve pasif olmasına rağmen oyuna müdahalesi net. Ofsaft, iptal kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Kocaelisporlu oyuncunun bacaklarının arasından geçiyor top. Pozisyon ofsayt. Eğer Sara'yı oradan kaldırsak hem kaleci hem oradaki oyuncunun topa olan pozisyonu farklı olabilirdi. Bu yüzden ofsayt. Baştan sona doğru.

Deniz Çoban: Kaleci üzerinden pozisyonu konuşmak yanlış. Sara ile 14 numara arasında olan mücadele önemli. Orada birisi var savunma oyuncusu orada ikili mücadeleye girmiş. Orada topu kurtarma ihtimalini %1'de olsa hücum oyuncusu bunu etkiliyor. İptal kararı doğru.

Bahattin Duran: Son adam 2 numaralı oyuncu. Sara burada iki oyuncuya da net etkisi var net ofsayt. İzletme yöntemi doğru pozisyon net ofsayt. İptal doğru.

Fırat Aydınus: Osimhen’in attığı golde Sara ofsayt pozisyondaydı. Golün iptali doğru zira Sara, oyunu ve rakip oyuncuyu etkiliyor.

