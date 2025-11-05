Hakemlerden 'bahis' iddialarıyla ilgili ortak açıklama: “Günah keçisi ilan edildik”

Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) görev yapmış 152 hakem, adlarının “bahis soruşturması”na karıştırılmasının ardından ortak bir kamuoyu duyurusu yayımladı. Açıklamada, son günlerde medyada yer alan “hakemlerin aktif olarak bahis oynadığı” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Hakemler, “Bu kadar bilgi kirliliğinin olduğu bir ortamda, yıllarca hizmet ettiğimiz kurumun bizi yalnız bırakmasını ve toplumun önüne atmasını üzüntüyle takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İddialarda yer aldığı şekliyle aktif olarak bahis oynamadık. Listede adı geçen 152 kişiden hiçbirimiz yönettiğimiz müsabakalara bahis oynamadık. Bahsedilen işlemlerimizin önemli kısmı 4-5 yıl önceki amatör hakemlik dönemlerimizdendir. Buna rağmen bugün ‘aktif bahis’ başlığıyla verilmesi hem gerçeğe aykırı hem de emeğimizi yok saymaktadır.”

Hakemler, TFF içinde yürütüldüğü belirtilen “Temiz eller” operasyonunda ilk olarak kendilerinin hedef alınmasına da tepki gösterdi:

'EN MASUM KESİM'

“Türk futboluna temizlik gerekiyorsa en masum kesimden başlanmamalıydı. Federasyonun bizi suçsuz yere sahipsiz bırakmasını kabul etmiyoruz. Operasyonun tüm paydaşları kapsayacak şekilde ve gerçek verilere dayanarak yürütülmesini istiyoruz.”

Açıklamanın devamında, kamuoyuna “süreç tamamlanmadan hüküm verilmemesi” çağrısı yapıldı:

“Yıllarca tarafsızlık ve adalet ilkeleriyle sahaya çıkan insanlarız. Gerçek dışı ve eksik bilgilere itibar edilmemesini, karakterimizin ve mesleki emeğimizin zedelenmemesini talep ediyoruz. Hukuki ve etik yollarla hakkımızı aramaya devam edeceğiz.”

Hakemlerin bu açıklaması, federasyon içinde bahis hesaplarıyla ilgili yürütülen soruşturmanın kamuoyuna sızmasının ardından geldi. Soruşturmanın kapsamı ve listedeki isimlerin statüsüyle ilgili belirsizlik ise sürüyor.