Hakemlere yönelik bahis soruşturması Meclis gündeminde: CHP'den soru önergesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hacıosmanoğlu, 27 Ekim’de yaptığı açıklamada profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis hesabı bulunduğunu, 152’sinin aktif olarak bahis oynadığını, bu kişiler arasında 7 üst klasman hakemi, 15 üst klasman yardımcı hakemi, 36 klasman hakemi ve 94 klasman yardımcı hakemi bulunduğunu öne sürmüştü.

Hacıosmanoğlu ayrıca, bir hakemin 18 bin 227 kez, 42 hakemin ise bin üzerinde futbol müsabakasına bahis oynadığını iddia etmişti.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun iddialarıyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi.

“KARARLAR BAĞIMSIZ ŞEKİLDE İNCELENMELİ”

Önergede Emre, TFF'nin bahis tespitlerinin hangi tarih aralığını ve hangi ligleri kapsadığını, Bakanlığa bu konuda resmi rapor veya bilgi sunulup sunulmadığını, bahis oynadığı iddia edilen hakemlerin görev aldığı maçların listesinin talep edilip edilmediğni ve bu maçlardaki tartışmalı kararların bağımsız şekilde incelenip incelenmeyeceğini sordu.

Kulüplerin "isimler ve bahis oynanan maçlar açıklansın" çağrısına ilişkin bakanlığın kurumsal tutumunun ne olduğunu, bahis oynadığı tespit edilen kişilere tespitten sonra da maç verilip verilmediğini ve incelemelerde sonucu etkileyen bir durum saptanırsa maçların tekrarı ya da iptali gibi adımların hangi ölçütlerle belirleneceğini soran Emre, bu kişilerin yönettikleri maçlarla bağlantılı maddi menfaat veya olağan dışı kazanç şüphesi olup olmadığı, kulüpler ve taraftarlar için olası mağduriyetlerde nasıl bir telafi süreci öngörüldüğü konularına da açıklık getirilmesini istedi.

Emre, soru önergesinde bahis platformları ve TFF ile düzenli denetim yapılmasına yönelik bir sistem bulunup bulunmadığının ve MHK ile ilgili kurullarda çıkar çatışması riski bulunan kişilere yönelik ne tür tedbirlerin planlandığı konularının da açıklığa kavuşturulmasını talep etti.

"İHBAR NİTELİĞİNDE" DEĞERLENDİRİLİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturmanın Nisan 2025'te başlatıldığını, Antalya'daki dosyanın yetkisizlikle İstanbul’a gönderilip birleştirildiğini açıklamıştı. TFF Başkanının ifadelerinin "ihbar niteliğinde" değerlendirildiği, soruşturmanın 6222, 7405 ve 7258 sayılı kanunlar çerçevesinde "derinleştirilerek" sürdürüleceği belirtilmişti.