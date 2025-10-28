Hakemlerin bahis skandalında neler biliniyor?

Türkiye'de görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığının açıklanması gündemi sarstı.

İddiayı ilk olarak gündeme getiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise yaptığı açıklamada, Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarını ihbar kabul edildiği belirtilerek, mevcut soruşturmanın daha da derinleştirileceğini ifade etti.

Başsavcılık bir açıklama daha yaparak, "Takdir olunması gerekir ki en az 5 yıllık geriye dönük zaman aralığında binlerce kişiye ve onlarca kuruma ait bu kayıtların analiz edilmesi belli bir zaman almakta, yoğun bir mesai gerektirmekte olup ancak bu analizlerden sonra gerçek şüphelilerin tespiti üzerine haklarında adli anlamda gereğine ayrıca tevessül edilecektir" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Murat Ağırel, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bahis sitesinin üyesi olduğunu ifade etti.

Ülkede gündemi sarsan bahis skandalıyla ilgili şu ana kadar bilinenler şöyle:

TFF AÇIKLADI: HAKEMLER BAHİS OYNUYOR

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı.

Hacıosmanoğlu, dün Riva'da yer alan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Bahis nedeniyle Türk futbolunda yozlaşmanın ve ahlaksızlığın boyutunu tartıştıklarını vurgulayan Hacıosmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Federasyon olarak kendi bahçemizden başlayarak yola çıktık. Yaptığımız çalışma neticesinde futbolun hem gözbebeği hem de sancılı karnı olan hakem camiasıyla başladık. Devlet birimlerinden aldığımız veriler ve profesyonel arkadaşların çalışması neticesinde, profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğu ortaya çıktı. 371 hakemin 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi. 7 üst klasman hakem, 15 üst klasman yardımcı hakem, 36 klasman hakem ve 94 klasman yardımcı hakem. Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez bahis oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise bir seferlik bahis oynadığı tespit edilmiştir. Bugünden itibaren başlayarak disiplin kurulumuz gerekli işlemleri yapacak. Kısa süre içinde disiplin kuruluna sevk edip talimatlarımıza göre gerekli cezaları alacaklar. 6222 sayılı yasaya göre 5 yıllık bir süre var. Saydığımız rakamlar, bu süreye giren rakamlar."

Yaptıkları çalışmayı FIFA ve UEFA ile de paylaştıklarını aktaran Başkan Hacıosmanoğlu, şunları kaydetti:

"Üzgün olduğumuz bir konu var. Hakem arkadaşların kendi adlarına hesap açıp bahis oynaması bizi üzmüştür. 'Kalan sağlar bizimdir' felsefesiyle yetkili kurullarımızla bu çalışmaları hızlandırıp, protokolünü hazırladığımız kurslardan gelen arkadaşlarımızı da kapsamlı eğitimden geçirip Türk hakemliğine kazandıracağız. Bu çalışmanın meşakkatli olduğunu biliyoruz ancak gençlerimize iyi ve ahlaklı nesiller bırakmak için çalışacağız. Kulüp başkanlarından ve yöneticilerden destek olmalarını rica ediyorum. Bizi güzel yarınların beklediğine inancımız tam. Onların da desteğiyle Türk futbolunu özlenen yerlere taşıyacağımıza inanıyorum."

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

BAŞSAVCILIK: SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı "bahis hesabı bulunan hakemler" açıklamasının süren soruşturma dosyası bakımından ihbar niteliğinde kabul edildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, toplumun ekonomik ve sosyolojik yarası haline gelen yasa dışı bahis oyunları hakkında sürekli ve kararlı bir mücadelenin devam ettiği, buna dair soruşturmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğine" ilişkin basın açıklamasından sonra konunun adli soruşturma süreciyle de ilgili olması nedeniyle açıklama yapmak gereğinin hasıl olduğu ifade edildi.

Başsavcılık tarafından futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakemin karıştığı öne sürülen bahis oynama iddiası kapsamında nisan ayında soruşturma başlatıldığına dikkat çekilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Bu soruşturma devam ederken başkaca bir kısım hakemin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvurusuyla, MHK hakkında ayrıca soruşturma işlemi başlatıldığına dair haberlerden sonra, zaten devam eden mevcut soruşturma nedeniyle talep üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan bu yeni soruşturma yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş olup her iki soruşturma dosyası birleştirilerek tek dosya üzerinden araştırmalar devam etmektedir."

Açıklamada, "27 Ekim tarihinde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı 'bahis hesabı bulunan hakemler' açıklaması da ayrıca devam eden soruşturma dosyası bakımından ihbar niteliğinde kabul edilmektedir. Bu hakemlerin tespiti ile haklarında '6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet', '7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na muhalefet', '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' ve ayrıca tespit edilecek diğer suç iddiaları bakımından devam eden mevcut soruşturma daha da derinleştirilerek sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.

YENİ AÇIKLAMA: 5 YILLIK KAYITLAR ANALİZ EDİLECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı "bahis hesabı bulunan hakemler" iddiasına ilişkin, en az 5 yıllık geriye dönük zaman aralığında binlerce kişi ve onlarca kuruma ait kayıtların analiz işleminin belli bir zaman aldığını, bu analizlerden sonra gerçek şüphelilerin tespit edilerek adli işlem yapılacağını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki ifadelerinden sonra basına bilgi verildiği, ortaya çıkan lüzum üzerine bazı konularda kamuoyunu bilgilendirmek üzere tekrar açıklama yapılması gereği duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, iddia konusu hakemlerin tespiti ile haklarında "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet", "7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na muhalefet", "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve ayrıca tespit edilecek diğer suçlar bakımından yürütülen soruşturmanın, Türk futbolunun yurt içinde ve yurt dışında daha başarılı ve daha sağlıklı ilerlemesi açısından titizlikle ve hassasiyetle araştırılması gereken konuları içerdiği vurgulandı.

Türkiye'nin futbol liglerinde yer alan amatörden profesyonele her kategoride mücadele eden tüm takımlar, futbol oyuncuları, hakemler ve üst kuruluşların bir bütünün parçası olduğu aktarılan açıklamada, soruşturmanın içeriği gereği soruşturmada yer alma ihtimallerine binaen özellikle lekelenmeme hakkı doğrultusunda tüm unsurlar hakkında çok kapsamlı bir soruşturma yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, bu kapsamda MASAK raporları, HTS kayıtları, ulaşılabilen yurt içi ve yurt dışı bahis siteleri abonelik kayıtları ve bu sitelerden bahis oynanma durumlarının tespitine dair kayıtlar, tanık beyanlarının temin edildiği ve edilmeye devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Takdir olunması gerekir ki en az 5 yıllık geriye dönük zaman aralığında binlerce kişiye ve onlarca kuruma ait bu kayıtların analiz edilmesi belli bir zaman almakta, yoğun bir mesai gerektirmekte olup ancak bu analizlerden sonra gerçek şüphelilerin tespiti üzerine haklarında adli anlamda gereğine ayrıca tevessül edilecektir. Soruşturmaya konu futbol liglerimizi oluşturan futbolcu, hakem gibi insan ve futbol kulübü, üst kuruluş gibi kurum faktörlerinin nicelik ve nitelik olarak büyüklüğü ve etki alanı göz önüne alındığında, devam eden bu adli soruşturma kapsamında lehe ve aleyhe tüm delillerin eksiksiz ve hassasiyetle toplanması gereken bu süreçte, kamuoyunu yanıltacak ve yanlış algı oluşturacak açıklamalara itibar edilmemesi, soruşturmada analiz edilecek yukarıda belirtilen tüm bilgi ve belgelerin ilgili yerlerden temin edilerek işlemlerin devam etmekte olduğu, ortaya çıkacak güncel bilgilerin de ayrıca temin edileceği hususu kamuoyunun bilgisine duyurulur."

"MHK BAŞKANI BAHİS SİTESİ ÜYESİ" İDDİASI

Gazeteci Murat Ağırel, Onlar TV'deki yayında bahis skandalı ile ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.

Ağırel, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bahis sitesinin üyesi olduğunu ifade etti.

Kendisine ekran görüntüleri geldiğini belirten Ağırel, TFF yetkililerine iddiayı sorduğunu belirtti. Ağırel, iddiaya ilişkin, "Doğru gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Fenerbahçe'nin eski Başkanı Ali Koç'un, 17 Eylül'deki Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklama yeniden gündem oldu.

Ali Koç, açıklamasında, "Buradan açık açık Türkiye'ye sesleniyorum. Benim kalbim bu vücutta attığı müddetçe, sayın Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, kim olduğunu, neyi temsil ettiğini öyle ya da böyle bütün ülke görecek. Bu iş böyle olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Ali Koç