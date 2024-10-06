Hakikat arayışının sancılı yolculuğu

Kardelen TATAR SİNECAN

Yaklaşık 50 yıllık gazeteciliğin ardından yazmaya devam eden Cafer Özilhan dördüncü kitabı Martı Çığlıkları için “Bu kitap daha içsel daha kendimle yüzleştiğim bir çalışma. Bir tür Martı Metin’in yazdığı bir kitap” diyor.

Özilhan, sorularımızı yanıtladı.

Yaklaşık 50 yıl gazetecilik yaptınız. Martı Çığlıkları 4’üncü kitabınız. Diğer üçü öykü kitabıydı. Gazetecilik yaptığınız süreç kurmaca eserleri nasıl etkiledi?

İlk kitabım “Topaç’lar”da, kişisel olarak hem kendimle hesaplaşmaya, hem de ‘paranın peşinden hızla koştukları için, ahlâkın yetişemediği insanları’ anlatmaya çalışmıştım. “Mavi Kanatlı Kuş” ise, esen yele, siyasi ve ekonomik güce sığınıp kırıp dökmekle yetinmeyip yıkıp yok etmek isteyenlerin, topacın döndüğü yerde bıraktığı izlerden çıkan yüzleri taşıyor kanatlarında. “İnsan Kozası”nda 50 yılı aktif gazetecilikte geçen 70 yıllık yaşamın siyasi, mesleki, sosyal ve psikolojik izleri, gerçek yaşanmışlıkların artçıları. Neden yazdın diye soranlar kadar, “Kim bu öykülerin özneleri?” sorusunun yine sorulacağını bildiğim çalışmanın ürünleri. Kurmaca, sadece bir yazım tarzı. Evet, gerçek yaşamdan kesitlerle oluşturulan öyküler, ilk satırından son satırına kadar gerçeklerle iç içe 50 yıllık mesleğin yarattığı öyküler. Kurmaca öykülerde, kendi gerçeğini değil kendisine sunulan verilenle yaşadığını sanan ama yaşamayan ölü insanların öyküleri.

Erzincan’da bir köyde başlayan çocukluk, sonra Ankara, darbe yılları TRT’den, sürgün, İstanbul. Bu kitaplar tüm bunların yansıması mı? Bir yüzleşme yolculuğu demişsiniz. Ne çıkıyor o yüzleşemeden?

Evet. İnsanları, yakın uzak, yaşama yaşamıma dokunan insanlarla yüzleşmek için yola çıktım. Öznesi ben olan anılar, duygular, an olarak yaşanılan psikolojik inişler çıkışlardan oluşan bir arşivim, daha doğru bir deyimle, çocukluğumdan bugüne kendimi gördüğüm bir aynam oldu hep. Tüm toplumsal değerlerin yok edilmeye çalışıldığı, yozlaştığı, maddi değerlerin manevi değerlere tercih edildiği günümüzde hakikate ulaşmanın yolunun kişinin öncelikle kendisini sanık sandalyesine oturtması gerektiğini anladım. Yıllarca aynı ortamı paylaştığınız bir arkadaşı aradığınız zaman telefonun meşgule düşüp, ardından ulaşılmaz olması, “Benden bir şey isteyecek” diye düşündüğünüz an, bu yüzleşmeyi herkesin önce kendi sonra insanlara ayna tutarak yapmalarını sağladı mi bu yüzleşme, kişisel olarak “Evet...” ama öykülerdeki bazı figüranlar için “Hayır”. Çünkü, onlar aynanın göstermeyen yüzü ile barışık ve kendilerine siyasi ve ekonomik gücün tuttuğu ayna da, sen busun diye gösterilen “Korkusuz, cesur, en en büyük, çok ünlü, duayen...” yüzlerini görmeyi yaşam şekli olarak kabullenmiş.

Martı Çığlıkları, farklı tarihleri de anlatıyor. Geçişler var. Ve farklı karakterler. Hepsinin en ortak yanı nedir?

Martı Çığlıkları daha çok, yaşamın içinde var olan, hepimizin tanıdığı, kendilerine ayna tutulmasını istemeyen bundan rahatsız olan siyasi ve medya dünyasının çok bilindik yüzlerin gerçeği olmakla birlikte ağırlıklı olarak, çuvaldızı kendime de batırdığım içsel bir çatışma. Aslında, yazmak, “iy(i)leştirir” diye yola çıkıp, gerçeğin izinden giderek hakikat arayışının sancılı yolculuğunda kaybolmamaya çalışmanın dördüncü ürünü Martı Çığlıkları. Aslında “Martı” benim iç sesim. Zaman zaman, Cafer’in Cafer’e söyleyemediğini söyleyen, uyaran yol gösteren iç sesi. Bu kitap daha içsel daha kendimle yüzleştiğim bir çalışma. Bir tür Martı Metin’in yazdığı bir kitap.