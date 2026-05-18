Hakikat, inkârla yok olmaz

HABER MERKEZİ

Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası’nın ilk gününde 53 yıl önce Harbiye’deki Askeri Müze (eski sorgu merkezi) binasında ağır işkence görerek kaybedilen üniversite öğrencisi Ali Kayahan’ın akıbetini soruldu.

Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası’nın ilk gününde Cumartesi Anneleri/İnsanları, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Ali Kayahan için eylem yaptı.

Ali Kayahan’ın son görüldüğü yer olan ve günümüzde Askeri Müze olarak kullanılan tarihi binanın önünde toplanan aileler ve hak savunucuları, “Hakikat, inkârla yok olmaz” diyerek adalet taleplerini yineledi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Önünde bulunduğumuz Askeri Müze binası yalnızca tarihi bir yapı değildir. Burası, Türkiye’nin zorla kaybetmeler tarihine kazınmış hafıza mekânlarından biridir. Çünkü bu bina, gözaltında kaybedilen Ali Kayahan’ın son görüldüğü bir suç mahalli ve hafıza mekanıdır.

Aradan yarım asırdan fazla zaman geçmiş olsa da Ali Kayahan’ın izleri bu binanın duvarlarında yaşamaya devam ediyor. Hafıza mekânları tam da bu nedenle önemlidir; inkâr politikalarına karşı gerçeği taşırlar. Devletin unutturmak istediği suçları görünür kılar, unutturulmak istenenlerin adlarını ve hikâyelerini geleceğe taşırlar. 53 yıldır Ali Kayahan’ın akıbeti karanlıkta bırakıldı. 68 kuşağının önemli isimlerinden biri olan Ali Kayahan’ın kaybedilmesinin sorumluları cezasızlıkla korundu. İnsanlığa karşı işlenmiş bu suçun üstü örtülmek, hafızası silinmek istendi. Ama biz biliyoruz: Hakikat, inkârla yok olmaz. Hafıza mekânları susturulamaz. Kaybedilenlerin izleri bu topraklarda yaşamaya devam eder. Hakikat için, Hafıza için, Adalet İçin Ali Kayahan’ı unutmayacağız."