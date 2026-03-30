Hakikate barikat işlemez

BirGün muhabiri İsmail Arı, DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ ve gazeteci-yazar Merdan Yanardağ’ın aralarında olduğu gazetecilerin tutuklanması Kadıköy’de protesto edildi.

Gazetecilerin çağrısıyla yurttaşlar dün yoğun yağışa rağmen Mehmet Ayvalıtaş Parkı’nda toplandı.

Eyleme çok sayıda medya kuruluşunda çalışan gazeteciler, işsiz bırakılan gazeteciler, yurttaşlar ve demokratik kitle örgütlerinin yanı sıra aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Vedat Çınar Altan, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğulları, DİSK Basın-İş Sendikası Başkanı Turgut Dedeoğlu, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu gibi basın meslek örgütlerinden temsilcilerinin de bulunduğu CHP, SOL Parti, TİP, EMEP üyeleri destek verdi.

Kitle, "İsmail’e, Merdan’a, Alican’a özgürlük", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Faşizme karşı omuz omuza", "Özgür basın, demokratik Türkiye", "Özgür basın susturulamaz", "Basına değil, çetelere barikat" ve "Aç, aç barikatı aç" sloganları attı. Moda’da bulunan Mehmet Ayvalıtaş Parkı’ndan Rıhtım’a yürümek isteyen kitleyi polis, barikat kurarak engelledi. Kitlenin yürüyüşüne izin verilmedi.

Depremzede Nurgül Göksu ve Arı’nın babası Veli Arı özgürlük çağrısı yaptı.

MEMLEKETİN DERDİ

Bunun üzerine polis barikatları arasında basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını birgun.net Yayın Koordinatörü Berkant Gültekin okudu. Gazetecilere yönelik baskılara değinilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Biz gazeteciler, bugüne kadar elimizden geldiğince derdi olan herkesin derdini dinledik, yazdık; duyurmaya çalıştık. Şimdi bizim büyük bir derdimiz var ve bu dert aslında sadece bizim değil, memleketin derdi. Gazetecilik mesleği ağır bir baskı altında. Medyanın büyük çoğunluğunun iktidar kontrolüne alınmasının ardından, bugün geldiğimiz noktada gazetecilikte ısrar eden bizler, hedef tahtasına oturtuluyoruz. Teslim olmadığımız, hizaya gelmediğimiz için bize gazeteciliğin bedeli ödetiliyor. Bu bedeli ödeyen son gazeteci BirGün muhabiri İsmail Arı oldu. Özellikle “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarının gazeteciliğe yönelen başlıca tehditler olduğuna şahitlik ediyoruz. Bu suçlamalar bir yandan basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını hedef alan birer silah olarak kullanılırken, diğer yandan da istisnai durumlarda uygulanması gereken adli tedbirler, söz konusu “makbul görülmeyen gazetecilik” olduğunda hiç düşünülmeden devreye alınıyor" dedi.

GAZETECİLİĞE ÖZGÜRLÜK

"Biz gazeteciyiz; elimizdeki kalemden, dilimizdeki sözden başka bir şeyimiz yok" diyen Gültekin, "Böylesi bir atmosferde yazdığımız herhangi bir cümle nedeniyle gözaltına alınıp tutuklanabileceğimizi biliyoruz. Okuduğumuz bu açıklamanın içinden bile bizi hedef haline getirecek bir bahane üretilebilir. Biz, başımıza gelebileceklerin farkındayız. Buna rağmen yazıyoruz, konuşuyoruz. Ve yazmaya da konuşmaya da devam edeceğiz. Çünkü korkmuyoruz. Çok cesur ve gözü kara olduğumuzdan ya da kahramanlığa soyunduğumuzdan değil. Korkmuyoruz çünkü gerçeklerin gücüne ve halkın demokrasiye sahip çıkan iradesine inanıyoruz. Okurumuzun, halkımızın bizi yalnız bırakmayacağını, bize sahip çıkacağını biliyoruz. Taleplerimiz açık ve nettir: Tutuklu tüm gazeteciler bir an önce serbest bırakılmalıdır! Basın özgürlüğünün üzerindeki baskılar son bulmalıdır!

Hukuku ayaklar altına alan keyfi cezalandırma pratiklerinden derhal vazgeçilmelidir! Gazeteciliğe özgürlük, ülkeye demokrasi istiyoruz! Ve bir kez daha haykırıyoruz: Gazetecilik suç değildir!" ifadelerini kullandı.

BU BEDEL BİZİM İÇİN BİR ONURDUR

Eylemde tutuklu gazeteciler İsmail Arı, Alican Uludağ ve Merdan Yanardağ’ın mesajları okundu.

Silivri’de tutulan Merdan Yanardağ:

"Türkiye gerici iktidar eliyle islamcı-faşist bir diktatörlüğe doğru sürüklenmek isteniyor. Bu amaçla her türden demokratik ve ilerici muhalefet ezilmeye, toplumun cumhuriyetçi direnişi kırılmaya, halkın eşitlik ve özgürlük mücadelesi bastırılmaya çalışılıyor. Yine bu amaçla halktan ve gerçekten yana gazetecilik yapan bağımsız medya kuruluşları susturulmak isteniyor. Beşinci sınıf bir kumpas ile Tele1’e el koyup beni ve arkadaşlarımı susturmaya çalıştılar. Ardından Alican Uludağ arkadaşlarımızı düzmece bir suçlamayla tutukladılar. Son olarak arkadaşımız İsmail Arı, yalan ve iftira ile cezaevine konuldu. Acizliklerini sergiliyorlar. Bu tablo bir korkuya işaret ediyor. Çok korkuyorlar. Bu oyunu bozacağız. Bu ablukayı hep birlikte kıracağız. Bunun yolunun birleşik bir muhalefet cephesini örmekten geçtiğini unutmayacağız. Bağımsız ve özgür basını, halkın bilgiye ve gerçek habere ulaşma hakkını, gerçek gazeteciliği savunmaya devam edeceğiz."

Merdan Yanardağ

Silivri’de tutuklu bulunan Alican Uludağ:

"Türkiye’de bir gazetecinin tutuklanması yalnızca basına yönelik bir müdahale değildir. Asıl susturulmak istenen halkın kendisidir. Ama buradan ilan ediyorum. Dün nasıl gazetecilik yaptıysam yarın daha güçlü gazetecilik yapmayı sürdüreceğiz. Yolumuz Uğur Mumcu’nun yolu. İster mezar, ister cezaevi. Sonunda gazetecilik kazanacak. Halkımız için ödediğimiz bu bedel bizim için onurdur."

Alican Uludağ

Sincan Cezaevi’nde tutulan muhabirimiz İsmail Arı:

"Sadece gazetecilik yaptığım için cezaevinde tutuluyorum. Daha önce hakkımda yürütülen bir hukuksuz soruşturma kapsamında MASAK raporum ile HTS kaydım alındı. Ve hiçbir şey bulamadılar. Çünkü ben tertemizim. Bir şey bulamadıkları için de bayram günü, şehir dışında aile ziyaretindeyken gözaltına alıp beni tutukladılar. Hem de yatarı olmayan bir suçla! Bayram günü beni gözaltına almak için Tokat’taki tüm akrabalarıma eş zamanlı jandarma ve polis gönderildi. Azılı bir suçluya operasyon düzenlenir gibi kendi halindeki insanların kapısına jandarma, polis dayandı! Peki ne için yapıldı bu? Gazeteci İsmail Arı’yı susturmak için. Son bir yıldır da açığımı aradıklarını, beni tutuklamak için bahane aradıklarını biliyordum. Ben gazeteciyim. Gazetecilik dışında da bir şey yapmadım. Haberlerim birilerini rahatsız etti diye cezaevine atıldım. Beni cezaevinde tutanlar suç işliyor. Bu mücadeleyi büyütmenizi, gazetecilere sahip çıkmanızı rica ediyorum."

İsmail Arı

SUSMAYACAĞIZ

Eylemde konruşan BirGün yazarı Timur Soykan, "Gösteri hakkımız engelleniyor. Arkadaşlarımız sadece doğru haber yaptığı için kumpaslarla hapsediliyor. Adalet istiyoruz, özgürlük istiyoruz ve susmayacağız, arkadaşlarımız da cezaevlerinde susmuyor" dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik eylem öncesi yaptığı açıklamada, “19 Mart darbesini gerçekleştirenler toplumun bütününü susturmak isterken gazetecileri de susturmaya çalışıyorlar. Özgür basının yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

YURTTAŞLARDAN TAM DESTEK

Emekli yurttaş Turgay Gürbüz: BirGün uzun zamandır takip ettiğimiz bir gazete. Onurlu gazetecileri yalnız bırakmamak için, faşizme boyun eğmemek için, bu saldırıların son bulması için buraya geldik.

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar: AKP iktidarının başta ekonomik uygulamaları, halkın şiddetli yoksullaştırılmaso karşısında baskılarını emekçiler üzerinde artırmakta. Başta basın emekçileri olmak üzere demokrasi mücadelesi içindekilerdenaskı altında. ALP bunu genel bir uygulama haline getirdi. Türkiye basın özgürlüğü açısından em gerilerde. Ülkede depkratik hak veözgürlükler, yerel yöneticilere yönelik baskılar, sendikacıların gazetecilerin tutuklanması mücadeleye yönelik baskıdır. Basın emekçileri mutlaka serbest bırakılmalıdır.

Depremzede, kayıp yakını Nurgül Göksu: Gazeteci İsmail Arı, birkaç deprem dosyasını titizlikle günlerce yazarak haberleştirdi. Biz onun titizliğine şahidiz. Biz deprem mağduru aileler İsmail’in serbest bırakılmasını istiyoruz. İsmail gibi iyi gazetecilerin bir an önce işlerine dönmesini istiyoruz.

BirGün Adapazarı Okur İnsiyatifi de eylem yaptı.

GAZETECİLER AP GÜNDEMİNDE

CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Brüksel’de Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nü (RSF) ziyaret etti. Uluslararası gazetecilik örgütleri temsilcileri, tutuklu gazeteciler İsmail Arı, Alican Uludağ ve Merdan Yanardağ’ın da bulunduğu tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması çağrısı yaptı. IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger ‘‘Gazetecilere bir kez daha yaşatılan bu tutukluluklar tam bir kabus. Türkiye’deki bu hukuksuzluğa son verilmesi ve onları desteklemek için fiziksel olarak da Türkiye’ye gelmeye çalışacağız" dedi.