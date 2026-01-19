Hakikate kadar mücadele

BirGün yazarı Hrant Dink’in Genel Yayın Yönetmeni olduğu Agos gazetesi önünde 19 Ocak 2007’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını kaybetmesinin üzerinden 19 yıl geçti. Dink’in katledilmesi ile ilgili hukuki süreçte tetikçi Ogün Samast ve çevresindeki ekip yakalanıp yargı önüne çıkarılsa da cinayetin perde arkası, aradan geçen 19 yıla rağmen hâlâ aralanamadı.

Cinayetle ilgili olarak çok sayıda kamu görevlisinin yargılanmasına 2016’da başlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Mart 2021’de, FETÖ lideri Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu, 13’ü firari 78 sanığın yargılandığı davayı karara bağladı. Dink ailesi avukatları taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle İstinaf’a başvurdu, ancak talepleri kabul edilmedi. Bu kez Yargıtay’a başvuru yapıldı.

Yargıtay avukatların taleplerini kabul etmezken bazı sanıklar açısından ise kararı bozdu. Dink Ailesi avukatları bu kez kamu görevlilerinin yargılandığı ana dava dosyasında beraat ve düşme kararları verilen sanıklar yönünden Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yaptı. Mahkeme tarafından henüz bir karar verilmedi.

Tetikçi Ogün Samast ise 2023’te tahliye edildi. Tahliye sonrasındaki tepkilerin ardından “Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” maddesinden dava açıldı, ancak bu dava da zaman aşımından düştü. Diğer sanıklar hakkında süren yan davalarda da Dink ailesi avukatları adalet arayışını sürdürüyor. Kemal Kerinçsiz, Veli Küçük gibi Hrant Dink’in hedef gösterilmesi sürecinde rol oynayan bazı isimler hakkında ise avukatların suç duyurularına rağmen hiç mesafe alınamadı. Dink ailesi avukatları bu süreçle ilgili olarak ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurmuş durumda.

KAMU GÖREVLİLERİ KORUNDU

Davanın avukatlarından Hülya Deveci BirGün’e yaptığı değerlendirmede, "En başından beri bu cinayetin ‘adli bir vaka’ olarak ele alınamayacağını, bu cinayetin işlenmesinde ve cinayete giden süreçte birçok farklı kurum içinde ve birçok ilde çok sayıda kamu görevlisinin sorumluluğu olduğunu anlatmaya çalıştık. Ve en önemlisi de Hrant Dink’in hedef haline getirilme süreci yani cinayete giden süreç soruşturulmadan bu cinayetin tüm yönleriyle açığa çıkarılamayacağını belirttik. Ancak 2015 yılının Aralık Ayı’na gelininceye kadar tetikçi Ogün Samast, Yasin Hayal ve ilişkide bulundukları sivil kişilerin yargılandığı ana dava ve Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli 8 personelin yargılandığı dava dosyasının dışında hiçbir devlet görevlisi hakkında soruşturma yapılmasına izin verilmedi ve de dava açılmadı. Kamu görevlilerini değil yargılamak, soruşturmadan dahi uzak tutma refleksiyle ve çabasıyla karşılaştık" diye konuştu.

ÇABAMIZ SÜRECEK

Geçen 19 yıllık süreçte açılan onlarca soruşturma ve dava dosyalarında kovuşturmanın etkili yapılmadığı ve genişletilmediğinin ortaya çıktığını hatırlatan Deveci, "Mahkemeler tarafından verilen zaman aşımı nedeniyle düşme kararları da zaten yürütülen kadük, bağlamından koparılan ve zamana yayılarak yapılan soruşturma, kovuşturma pratiklerinin bir sonucudur. Her şeye rağmen, bu cinayeti inatla bağlamından koparmaya dönük sergilenen idari, siyasi ve yargısal pratiği aşmaya dair hukuki çabamız hakikat ortaya çıkana kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

***

KİM NE CEZA ALDI?

• Ercan Gün: "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl.

• Abdullah Dinç: "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay.

• Ahmet Faruk Aydoğdu: “Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay.

• Hasan Durmuşoğlu: “İhmali davranıştan” 12 yıl 6 ay, "resmi belgeyi yok etmek" suçundan da 3 yıl 9 ay.

• Bekir Yokuş: “İnsan öldürme suçuna yardım etme”den 10 yıl.

• Önder Araz: "Resmi belgeyi yok etmek” suçundan 3 yıl 9 ay.

• Şükrü Yıldız: "Örgüt içinde hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 9 ay.

• Metin Balta: "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 8 ay.

• Mehmet Uçar: "Resmi belgeyi yok etmek" suçundan 3 yıl 9 ay.

• Mehmet Ali Özkılıç: “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 ay, "suçluyu kayırmak" suçundan 1 yıl 18 ay.

• Osman Gülbel: “Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” suçundan 16 yıl 8 ay.

• Yakup Kurtaran: "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay.

• Yavuz Karakaya: “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan müebbet, "başkasını araç olarak kullanmak suretiyle adam öldürmek" suçundan da 12 yıl 6 ay.

• Mehmet Ayhan: “Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” suçundan 12 yıl 6 ay, "resmi belgeyi yok etmek " suçundan da 3 yıl 9 ay.

• Onur Karakaya: "Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” suçundan 12 yıl 6 ay, "resmi belgeyi yok etmek" suçundan 3 yıl 9 ay.

• Faruk Sarı: "Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” suçundan 12 yıl 6 ay, "resmi belgeyi yok etmek " suçundan 3 yıl 9 ay.

• Muharrem Demirkale: “Başkasını araç olarak kullanmak suretiyle insan öldürmek” suçundan müebbet, “anayasal düzeni ortandan kaldırmaya teşebbüsten” de müebbet.

• Okan Şimşek: “Başkasını araç olarak kullanmak suretiyle insan öldürmek” suçundan 25 yıl, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 3 yıl 4 ay.

• Veysel Şahin: “Başkasını araç olarak kullanmak suretiyle insan öldürmek” suçundan 25 yıl, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 3 yıl 4 ay.

• Gazi Günay: “Başkasını araç olarak kullanmak suretiyle insan öldürmek” suçundan 25 yıl, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 3 yıl 4 ay.

• Özkan Mumcu: “Silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 7 yıl.

• Ali Fuat Yılmazer: “Başkasını araç olarak kullanmak suretiyle adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "resmi belgeyi yok etmek” suçundan 4 yıl 6 ay.

• Ramazan Akyürek: “Başkasını araç olarak kullanmak suretiyle adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "resmi belgeyi yok etmek” suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün, "resmi belgede sahtecilik” suçundan da 7 yıl 6 ay.

• Metin Yıldız: "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıl 4 ay.

• Ali Öz: "Başkasını araç olarak kullanmak suretiyle insan öldürmek" suçundan 25 yıl, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 3 yıl 4 ay.

• Volkan Şahin: ‘’Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan 12 yıl 6 ay.

***

KİMLER BERAAT ETTİ?

Adem Sarıgöl, Adnan Acar, Atilla Güçlüoğlu, Muhammer Ay, Metehan Kadir Yıldırım, Niyazi Malkoç, Cevat Eser, Rahmi Özer, Resul Kütükoğlu, Tevfik Cantürk, Ünsal Gürel, Ecevit Emir, Emre Cingöz, Hacı Şefik Şimşek, Eyüp Temel Ahmet Çetiner, Birol Ustaoğlu, Sabri Uzun, Hüseyin Yılmaz, Ali Poyraz, Mikdat Özbek, Hamdi Egbatan, Mustafa Küçük, Ergün Yorulmaz, Musa Yıldırım, Hacı Ömer Ünalır, Reşat Altay, Ali Barış Sevindik, Murat Bayrak, Tamer Bülent Demirel, Yusuf Bozca, Yüksel Avan, Hamza Celepoğlu, Engin Dinç, Ercan Demir, Ahmet İlhan Güler, Muhittin Zenit ve Celalettin Cerrah.

***

KİMLERİN DOSYASI AYRILDI?

Firari durumda olan dosyaları ayrılan 13 isim: Fethullah Gülen, Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Metin Canbay, Yunus Yazar, Faruk Mercan, Adem Yavuz Arslan, Halil İbrahim Koca, Yılmaz Angın, Mehmet Akif Yılmaz, Ömer Faruk Kartın, Coşgun Çakar ve Serkan Şahan.