Hakim gitti, tahliye geldi

Yargıdaki skandalların sonu gelmiyor. Tartışma yaratacak son karara ise Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in danışmanı ve eski Bursaspor Başkanı Emin Adanur için imza atıldı.

2021 yılında ev sahibi olma hayaliyle Emin Adanur’a yüzbinlerce lira ödeyen yurttaşlara evleri teslim edilmedi. Bunun üzerine Adanur hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla çok sayıda dava açıldı

Tutuklu yargılanan Adanur, 26 Haziran 2024’te Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdiği dilekçede adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini istedi. Üç kişilik ağır ceza mahkemesinin iki hakimi Adanur’un tahliye talebini reddetti. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı Basri Alagöz ise bu karara karşı çıkarak Adanur’un tahliye talebinin kabul edilmesi gerektiğini belirterek karara şerh düştü.

Ancak Adanur bu karara da itiraz etti ve “ne olduysa” Adanur’un tahliyesine karşı çıkan mahkeme heyetinin bir üyesi değişti. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 3 Temmuz tarihli kararında, yeni üye Adanur’un tahliye edilmesini isteyen Basri Alagöz’e destek verdi. Bir üye ise önceki karardaki gibi tahliye kararına karşı çıkıp şerh düştü.

Mahkeme heyetinde yer alan hakimin bir gecede değişmesiyle Adanur’a tahliye yolu açılan kararda, “Tutuklamanın ölçülü olmayacağı aynı amaca adli kontrol hükümleriyle de ulaşılabileceği…” ifadeleri yer aldı.

BİR HAKİM İTİRAZ ETTİ

Karara itiraz eden mahkeme üyesi bir hakim ise şerhinde “Sanığın suçlu bulunması halinde sanığın alacağı ceza miktarı dikkate alındığında tutukluluk halinin devamına karar verilmesi gerektiği görüşünde olduğumdan sayın çoğunluğun görüşüne katılmıyorum” dedi.

Ayrıca Alagöz, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevinden terfi alarak Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı’na getirildi.

Adanur hakkında açılan davalardan biri de kısa süre önce sonuçlanmıştı. Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 11 Haziran 2024 tarihli kararında, Emin Adanur ile ortağı Ahmet Demirtaş hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 9’ar yıl 4’er ay hapis cezası verildiği ifade edildi. Birgün'den İsmail Arı haberine göre, Sanıklar hakkında, yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol kararı uygulanacağı da açıklandı.

PERİNÇEK SAVUNMUŞTU

2023’ün Şubat ayında Vatan Partisi’ne üye olan Adanur, Vatan Partisi Genel Başkan Danışmanlığı'na atanmıştı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise danışmanı "Emin Adanur’un dolandırıcı olmadığını" savunmuştu.

MEMURLARI DÖVDÜRDÜ

Adanur, nisan ayında ödenmeyen borç nedeniyle kendisine ait eve hacze gelen iki avukat ile icra memurunu dövdürdü. Avukatlar ile icra memurunun suç duyurusu sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Emin Adanur ile üç arkadaşı tutuklanmıştı.