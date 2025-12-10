Hakim ile sanıkların düğün fotoğrafları ortaya çıktı: Dosya devredildi

Pazar 4. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Seçil İhtiyar’ın, gördüğü bir davanın sanıklarıyla Gaziantep'teki kendi düğününde çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

İhtiyar, davanın müştekilerinin "tarafsız olamayacağı" gerekçesiyle bulunduğu "reddi hakim" taleplerini reddetti. Ancak dosya, üst mahkemeye yapılan itiraz üzerine İhtiyar'dan alınarak, başka hakime devredildi.

Rize'de S.S. Pazar 4 No’lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ndeki usulsüzlük iddiaları üzerine yaklaşık 20 kooperatif üyesi ve bir grup şoför, aralarında Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır’ın da bulunduğu kişilerle birlikte CİMER üzerinden şikayette bulundu.

Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından hazırlanan raporda, Kooperatif Başkanı Turan Karahan ile yönetim kurulu üyeleri hakkında görevi kötüye kullanma bulgularına yer verildi ve cezai işlem uygulanması gerektiği belirtildi.

Raporda ayrıca şikâyetçilerin, kooperatiften Turan Karahan’ın oğlu AKP Pazar İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Murat Karahan’ın şirketine para aktarıldığı iddiaları yer aldı.

Pazar Cumhuriyet Başsavcılığı da iddialara ilişkin Turan Karahan'ın da arasında bulunduğu bazı kişiler hakkında Pazar 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

DÜĞÜNDE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR ÜZERİNE REDDİ HAKİM TALEBİ

Yargılama sürerken davaya bakan Hakim Seçil İhtiyar’ın, Gaziantep’teki kendi düğününde, gördüğü davanın sanığı Turan Karahan ve kendisine para aktarıldığı iddia edilen oğlu Murat Karahan ile çekilen fotoğrafları sosyal medyada yer aldı.

Bunun üzerine davanın şikayetçisi Yalçın Banko’nun avukatı Zeynel Erkan, 23 Ekim'deki duruşmada reddi hakim talebinde bulundu.

Erkan, dilekçesinde özetle şu ifadelere yer verdi:

"Sayın mahkemenizde görülmekte olan davada yargılamayı yürüten sayın hakim tarafsızlığını yitirmiştir. Görevli hakim bazı sanıklarla yakın ve özel ilişki içerisindedir. Fotoğraflarla da sabit olduğu üzere Gaziantep'te gerçekleşmiş olan hakimin düğününe sanıklar aileleriyle birlikte Rize'den gelip katılmışlar ve hakimin bu özel gününde onun yanında olarak samimi bir şekilde görüntü paylaşmışlardır.

Sayın hakim, dilekçemizde belirttiğimiz delilleri toplamaktan kaçınmıştır. Bilirkişi incelemesine iddiaları karşılamaktan uzak, içi boş bir dosya göndermekle, yüzeysel bir rapor alınmış ve sanıkların suçu zımnen gizlenmiştir. Yargılama sırasında gerçekleşen bu işlemler ve sanık ile oğlunun aileleriyle birlikte düğüne davet edilmeleri, sanık ve ailesinin 800-900 kilometre yol katederek düğüne katılmaları, hakimin tarafsız olmadığının, sanık ve aile fertleriyle yakın ilişki içerisinde olduğunun kanıtıdır. Hakimin tarafsız olduğuna ve bundan sonra olabileceğine dair inancımız kalmamıştır."

AĞIR CEZA MAHKEMESİ İTİRAZI YERİNDE BULDU

Pazar 4. Asliye Ceza Mahkemesi reddi hakim talebini reddetti. Bunun üzerine müşteki avukatı kararı ağır ceza mahkemesine taşıdı. Rize 2. Ağır Ceza Mahkemesi karar için cumhuriyet savcısından da görüş aldı. Savcı, hakimin reddi talebinin kabul edilmemesi yönünde görüş bildirdi.

Hakim ise itirazı kabul ederek, dosyanın Rize 2. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Seda Akbulut Telatar tarafından görülmesine hükmetti.