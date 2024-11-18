Hakim karşısına çıkacak Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: "Hesap sormak için gidiyorum"

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu için hapis ve siyasi yasak talep edilen davanın duruşmasının 22 Kasım Cuma günü Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacağını bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

''Yolsuzluk gerçekliklerinin ifade edilmesinden rahatsızlık duyan Erdoğan'ın şikayeti üzerine savcılıklar, harekete geçmiş ve aldıkları talimat gereğince Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hapis ve siyasi yasak istemli davalar açmışlardı.

22 Kasım saat 14.00'te Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak. 11 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemli davanın duruşmasına, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu katılma kararı almıştır. Savunma yapmaktan çok hesap sorulacağı, tüm yolsuzluk gerçekliğinin ispatlanacağı bilgisiyle... Hodri Meydan.''

Yolsuzluk gerçekliklerinin ifade edilmesinden rahatsızlık duyan Erdoğan'ın şikayeti üzerine Savcılıklar, harekete geçmiş ve aldıkları talimat gereğince Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Hapis ve Siyasi Yasak istemli davalar açmışlardı!



22 Kasım saat 14:00'de Ankara… — Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) November 18, 2024

KILIÇDAROĞLU: HESAP SORMAK İÇİN GİDİYORUM

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından davaya ilişkin yaptığı videolu paylaşımda şunları söyledi:

"Savunma yapmaya gidiyorum dedim ama sanmayın ki kendimi savunacağım. Ben oraya Erdoğan'dan yaptığı ve yaptırdığı yolsuzlukların hesabını sormak için gidiyorum. Ben oraya Misak-ı Milli için gidiyorum. Ben oraya Cumhuriyet'e ve Atatürk'e bağlılık yemini ettiği için ihraç edilen genç teğmenler adına gidiyorum. Daha birkaç gün önce yoksulluktan yanarak can veren 5 evladımızın hakkı için gidiyorum. Bağımsızlığımız için, kardeşliğimiz için ve geleceğimiz için gidiyorum. Uyuşturucu baronlarıyla mücadele için, kara paracılar ve çetelerden hesap sormak için gidiyorum.

Dostlar, safları sıklaştırın. Vatan ve millet düşmanlarına karşı Kuvayı Milliye ruhunu tesis edeceğiz. Sevr'i nasıl parçalayıp, yırtıp attıysak; emperyalistlerin kurduğu bu oyunu da bozacağız. İşbirlikçilerden kesinlikle hesap soracağız. Korkmayın birlikte başaracağız."

ERDOĞAN DAVA AÇMIŞTI

Söz konusu davanın 17-25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle açıldığı öğrenildi.