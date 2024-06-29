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Hakim ve Savcı Yardımcılığı mülakat sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından bin hakim ve savcı yardımcısı alımına dair mülakat sonuçları açıklandı.

Güncel
  • 29.06.2024 12:10
  • Giriş: 29.06.2024 12:10
  • Güncelleme: 29.06.2024 12:17
Kaynak: Haber Merkezi
Hakim ve Savcı Yardımcılığı mülakat sonuçları açıklandı

23-24 Aralık 2023 tarihlerinde ÖSYM Tarafından Yapılan Hakim ve Savcı Yardımcılığı mülakat sonuçları ilan edildi.

Hakim ve savcı yardımcıları, mesleğe kabul öncesinde Adalet Akademisinde 1 yıl eğitim alacak.

Sonuçların ilan edilmesinin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 

'Yeni sistemin ilk hakim ve savcılarını' tebrik eden Bakan Tunç, şunları kaydetti:

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