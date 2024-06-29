Hakim ve Savcı Yardımcılığı mülakat sonuçları açıklandı
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından bin hakim ve savcı yardımcısı alımına dair mülakat sonuçları açıklandı.
23-24 Aralık 2023 tarihlerinde ÖSYM Tarafından Yapılan Hakim ve Savcı Yardımcılığı mülakat sonuçları ilan edildi.
Hakim ve savcı yardımcıları, mesleğe kabul öncesinde Adalet Akademisinde 1 yıl eğitim alacak.
Sonuçların ilan edilmesinin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
'Yeni sistemin ilk hakim ve savcılarını' tebrik eden Bakan Tunç, şunları kaydetti:
Yargı hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkili ve verimli bir şekilde sunulması için hayata geçirdiğimiz Hâkim ve Savcı Yardımcılığı müessesesi kapsamında, 23-24 Aralık 2023 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından 1.000 hâkim ve…— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 29, 2024