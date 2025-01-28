Hakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılıyor
Galatasaray'a geçtiğimiz sezon başı transfer olan Hakim Ziyech, Al Nassr'a transfer olmak üzere.
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Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun başında transfer olan Hakim Ziyech, sarı-kırmızılı kulübe veda etmek üzere.
Ziyech'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekiplerinden Al Nassr'a transfer olacağı iddia edildi.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Ziyech'in Al-Nassr SC ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığını ve Galatasaray'dan onay beklediğini söyledi.
31 yaşındaki Faslı oyuncu, Galatasaray'da 1.5 sezonda 34 maça çıkarken 8 gol ve 5 asist kaydetti.
Transferin gerçekleşmesi halinde Ziyech, Cristiano Ronaldo ile aynı takımda forma giyecek.