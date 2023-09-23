Hakim Ziyech, ilk golünü attı

Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, Başakşehir maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk kez gol sevincini yaşadı.



Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Faslı futbolcu Hakim Ziyech kaydetti. Müsabakanın 43. dakikasında sağ kanattan Tete’nin pasında ceza yayı içinde topu alan Ziyech şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

30 yaşındaki futbolcu, böylece sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı. Faslı futbolcu, geçtiğimiz haftada da Samsunspor maçında asist yapmıştı.

Müsabakaya 11’de başlayan Hakim Ziyech, maçın 63. dakikasında yerini Wilfried Zaha’ya bıraktı.