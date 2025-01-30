Hakim Ziyech'in yeni takımı belli oldu
Al-Duhail, Galatasaray ile yollarını ayıran Hakim Ziyech'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Kaynak: Spor Servisi
Galatasaray ile yollarını ayıran Faslı oyuncu Hakim Ziyech, Katar ekibi Al-Duhail ile anlaşmaya vardı.
Anlaşmayı gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.
🚨🇶🇦 Hakim Ziyech leaves Galatasaray and joins Al Duhail in Qatar, confirmed. 🇲🇦 pic.twitter.com/sZtxtvYDba— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2025
Galatasaray, 31 yaşındaki futbolcuyla karşılıklı olarak sözleşme feshi yapıldığını açıklamıştı.
Açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:
"Profesyonel futbolcumuz Hakim Ziyech'in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Hakim Ziyech. Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar." denildi."