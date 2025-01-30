Hakim Ziyech'in yeni takımı belli oldu

Galatasaray ile yollarını ayıran Faslı oyuncu Hakim Ziyech, Katar ekibi Al-Duhail ile anlaşmaya vardı.

Anlaşmayı gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

🚨🇶🇦 Hakim Ziyech leaves Galatasaray and joins Al Duhail in Qatar, confirmed. 🇲🇦 pic.twitter.com/sZtxtvYDba — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2025

Galatasaray, 31 yaşındaki futbolcuyla karşılıklı olarak sözleşme feshi yapıldığını açıklamıştı.

Açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı: