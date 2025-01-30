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Hakim Ziyech'in yeni takımı belli oldu

Al-Duhail, Galatasaray ile yollarını ayıran Hakim Ziyech'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Spor
  • 30.01.2025 17:31
  • Giriş: 30.01.2025 17:31
  • Güncelleme: 30.01.2025 17:36
Kaynak: Spor Servisi
Hakim Ziyech'in yeni takımı belli oldu
Fotoğraf: Fabrizio Romano (X)

Galatasaray ile yollarını ayıran Faslı oyuncu Hakim Ziyech, Katar ekibi Al-Duhail ile anlaşmaya vardı.

Anlaşmayı gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Galatasaray, 31 yaşındaki futbolcuyla karşılıklı olarak sözleşme feshi yapıldığını açıklamıştı.

Açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Profesyonel futbolcumuz Hakim Ziyech'in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Hakim Ziyech. Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar." denildi." 

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