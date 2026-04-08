Hakim Ziyech’ten İsrail Güvenlik Bakanı'na yanıt: “Siyonizmden korkmuyoruz”

Bir dönem Galatasaray forması giyen Faslı futbolcu Hakim Ziyech ile İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir arasında gerilim tırmanıyor.

İsrail Meclisi’nin Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını 62 kabul oyuna karşı 48 ret oyuyla onaylamasının ardından Ziyech, sosyal medya hesabından söz konusu düzenlemeye tepki gösterdi.

Faslı futbolcu, Ben-Gvir’in yasa sonrası yaptığı paylaşıma atıfta bulunarak, “Bu kez de yeni yasanın kabul edilmesinin sadece meşru müdafaa olduğunu mu iddia edecek?” ifadelerini kullandı.

BAKANIN IRKÇI SÖZLERİ

Aşırı sağcı siyasetçi Ben-Gvir ise Ziyech’i hedef alarak, “Antisemitik bir oyuncu, İsrail’e ahlaki ders veremez.” iddiasında bulundu.

Bakan ayrıca, “İsrail artık düşmanlarına karşı temkinli davranmayacak. Göreve geldiğimden beri hapishaneler değişti. Tüm silahlı kişilere idam cezasını uygulayacağız ve Ziyech ile tüm antisemitikler bundan kaçamayacak.” sözleriyle Faslı futbolcuyu tehdit etti.

Bu açıklamalara kayıtsız kalmayan Ziyech, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Siyonizmden korkmuyoruz.” ifadeleriyle yanıt verdi.

Filistinlilere yönelik idam cezasını öngören yasa tasarısı, uluslararası kamuoyunda da geniş tartışmalara yol açarken, spor dünyasından gelen tepkiler dikkat çekmeye devam ediyor.